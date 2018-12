„Geltonosios liemenės“ atšaukė susitikimą su Prancūzijos vyriausybe

Pirmadienio vakarą premjeras surengė krizinį posėdį su keliais ministrais. Tuo tarpu prezidentas Emmanuelis Macronas, serbų duomenimis, atšaukė planuotą savo viešnagę Belgrade.

Du protesto judėjimo atstovai, kalbėdami su agentūra AFP, savo sprendimą atšaukti susitikimą argumentavo „saugumo priežastimis“. Jiems esą grasina griežto kurso šalininkai, norintys kalbėtis su vyriausybės atstovais. E.Philippe'as antradienio popietę norėjo priimti delegaciją aktyvistų, kurie jau pustrečios savaitės protestuoja prieš aukštas degalų kainas, didelius mokesčius ir aukštas pragyvenimo išlaidas.

Vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneris antradienio rytą priims policijos profsąjungų atstovus ir tarsis su jais dėl strategijos, kaip išvengti smurto per protestus. Paryžiuje riaušininkai šeštadienį pridarė milijoninės žalos, be kita ko, nuniokojo Triumfo arką. Policija daug metų reikalauja daugiau lėšų, be kita ko, dėl islamistų išpuolių.

E. Macronas paprašė jo trečiadienį ir ketvirtadienį planuotą vizitą Belgrade atidėti „keliomis savaitėmis“, spaudos konferencijoje sakė Serbijos prezidentas Aleksanderis Vučičius. Tai E. Macronas esą argumentavo „problemomis“ Prancūzijoje. Prieš tai E. Philippe'as savo ruožtu atšaukė savo kelionę į Lenkiją.