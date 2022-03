Gelbėtojai paskelbė, kad mažiausiai 13 žmonių žuvo apšaudžius kepyklą Ukrainoje

Gelbėtojai per „Telegram“ paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad kepyklos teritorijoje per apšaudymą buvo apie 30 žmonių. Netrukus po to žinutė buvo ištrinta, daugiau informacijos nepateikta.

Greitosios pagalbos tarnybos pranešė taip pat išgelbėjusios penkis griuvėsiuose įstrigusius žmones. Įvykio metu kepykla neveikė.

Gelbėjimo tarnybų atstovė spaudai patvirtino naujienų agentūrai AFP, kad per apšaudymą žuvo 13 žmonių, nes anksčiau aukų skaičius buvo neaiškus.