Urve vis dar įstrigę aštuoni berniukai ir jų treneris. Žiniasklaidos priemonės praneša apie gelbėjimo darbų pradžią. Prie urvo prieigų berniukų jau laukia greitosios pagalbos automobiliai, atskrido gelbėtojų sraigtasparnis.

Four ambulances drive up to Tham Luang cave in #Thailand. A fifth followed shortly after. 8 boys and their football coach are still trapped inside pic.twitter.com/kh07pOdWmp— Jo Shelley (@joshelleyCNN) July 9, 2018