Per ketvirtadienio audrą, anot įvykio liudininkų, netikėtai kilusią dieną, kurios pradžioje dangus buvo giedras, populiariame tarp žygeivių regione susiklostė itin sunki padėtis, nurodė Tatrų savanoriškosios gelbėjimo tarnybos TOPR vadovas Janas Krzysztofas.

„Šią padėtį galima būtų palyginti su teroristų ataka, – pareiškė J. Krzysztofas. – Nukentėjo didelė grupė atsitiktinių žmonių – daug žmonių, įskaitant vaikus. Jie patyrė nudegimų, susilaužė kojų, o ant jų kūnų apstu žaizdų.“

Pasak jo, gelbėtojai penktadienį ant 1 894 m aukščio Gevonto kalno šlaitų tebeieško dviejų žmonių, po audros nesugrįžusių į viešbučius ir su kuriais negali susisiekti artimieji. Su dar trimis dingusiais laikytais žmonėmis buvo susisiekta penktadienį.

Kaip pranešama, Lenkijoje per audrą žuvo du suaugusieji ir du vaikai, o kaimyninėje Slovakijoje – čekų turistas. Dar per 150 per audrą nukentėjusių žmonių buvo gydomi nuo nudegimų, lūžių ir širdies sutrikimų Tatrų kurorte Zakopanėje. Anot pareigūnų, šiuo metu Zakopanėje, Krokuvoje ir kitose vietose tebėra hospitalizuoti 22 žmonės.

J. Krzysztofas pažymėjo, jog didelio masto kalnų gelbėjimo operacijoje dalyvavo penki sraigtasparniai ir kad susiklosčiusi padėtis buvo „rimtesnė“ už visus kitus scenarijus, su kuriais kada nors teko susidurti jo komandai.

Karpatų kalnynui priklausantys Tatrai yra aukščiausi Lenkijos ir Slovakijos kalnai, kurių vaizdingi ežerai ir iki 2 655 m aukščio viršukalnės pritraukia daug turistų iš viso pasaulio.

Ketvirtadienį siautusi audra pagal aukų skaičių tapo didžiausia nelaimė Tatruose nuo 1937 metų rugpjūčio, kai ant Gevonto žaibas nutrenkė keturis žmonės.

Kaip naujienų televizijai TVN24 pasakojo turistas Grzegorzas Pyzelis, jis su žmona buvo buvo įveikęs pusę atstumo iki Gevonto viršukalnės, kai staiga jiedu išgirdo griaustinį ir pagalvojo, kad virš jų skrenda reaktyvinis lėktuvas.

„Tačiau neužilgo trenkė žaibas, ir mes pasukome atgal. Staiga ėmė smarkiai lyti ir iš visų įmanomų krypčių buvo girdėti perkūnija“, – sakė G. Pyzelis.

Pora pasiekė kalno papėdėje esančią užuoklaudą, į kurią netrukus pradėjo plūsti kiti žmonės, pranešę, jog arčiau viršukalnės buvo sužeista žmonių, pridūrė vyras.