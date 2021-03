Gelbėjimo komandos vadovas įspėja dėl laivo Sueco kanale: džiūgauti per anksti

Laivo „Ever Given“ pirmagalys vis dar įstrigęs smėlyje, o tai reiškia, kad sunkiausia operacijos dalis galbūt dar priešakyje, sakė gelbėjimo bendrovės „Smit Salvage“ patronuojančios įmonės „Boskalis“ vadovas Peteris Berdowski.

„Gera naujiena – kad laivagalis laisvas, bet, mūsų nuomone, tai buvo lengviausioji dalis. Iššūkis dar laukia, nes reikia išstumti laivą su visu jo gabenamu svoriu“, – Nyderlandų visuomeniniam radijui NPO sakė P. Berdowski.

„Šiuo metu pirmagalys dar visiškai įstrigęs tame priemolio lopinyje. Tikrasis iššūkis, žinoma, yra išstumti laivą, – sakė jis. – Pirmiausia mums rūpėjo, ar išjudės laivagalis, nes ir jis buvo smarkiai įstrigęs. Tad tai tikrai geros naujienos. Bet nepasakyčiau, kad dabar jau bus juokas jį išlaisvinti.“

Pasak P. Berdowski, jis nenori „per anksti džiūgauti“, Sueco kanalo administracijos vadovui paskelbus, kad 200 tūkst. t konteinerinis laivas buvo perorientuotas „80 procentų“ teisinga kryptimi.

„Ever Given“ vis dar yra „milžiniškas tame paplūdimyje gulintis banginis, kurį reikia nustumti“, pabrėžė P. Berdowski.

Pirmadienį ryte prie „Ever Given“ turėjo atplaukti naujas buksyras, padėsiantis traukti laivo priekį. Jei jo nutempti nepavyks, gelbėtojai šalins smėlį didelio slėgio vandens čiurkšlėmis, o jei ir taip nepavyks nutempti laivo, gali tekti iškrauti iš jo dalį konteinerių.

Tuo metu socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip atrodo 369 laivų spūstis prie Sueco kanalo:

Aerial photography of 369 ships in the Suez Canal "ship jam" #suezcanel #Suez #SuezCrisis #SuezBLOCKED pic.twitter.com/diu8vLIfZk