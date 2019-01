Į krūtinę ir pilvą peiliu sunkiai sužalotas meras Pawelas Adamowiczius mirė pirmadienio popietę, gydytojams nepavykus išgelbėti jo gyvybės.

„Nepaisant visų mūsų pastangų, nesugebėjome jo išgelbėti“, – lenkų žiniasklaidai sakė Gdansko universitetinės ligoninės vedėjas Tomaszas Stefaniakas.

Naujienų agentūra PAP pranešė, kad keliolikoje Lenkijos miestų buvo surengtos gedulo eitynes.

Gdansko gyventoja Sukrečia, kad kažkas panašaus galėjo nutikti Gdanske.

Tūkstančiai žmonių išėjo į gatves Gdansko uostamiestyje, kuriam P. Adamowiczius vadovavo du dešimtmečius. Daugelis dalyvių nešė žvakes arba miesto vėliavas.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas atskrido į savo gimtąjį miestą dalyvauti eitynėse už savo draugo ir buvusio politinio sąjungininko atminimą.

Kreipdamasis į P. Adamowiczių jis sakė: „Visada buvai, kur reikėdavo parodyti gerą ir drąsų veidą bei stoti prieš blogį.“

Dar tūkstančiai dalyvavo gedulingame budėjime sostinėje Varšuvoje, kurios meras Rafalas Trzaskowskis kreipėsi į minią po transparantu su užrašu „Sustabdykite neapykantą!“

Sekmadienį vakare įvykdytas išpuolis prieš P. Adamowiczių, garsėjusį liberaliomis pažiūromis ir oponavimu dabartinei valdančiajai dešiniajai partijai „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS), sukrėtė šalį.

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pagerbė „didį politiką“ ir paskelbė nacionalinį gedulą P. Adamowicziaus laidotuvių, kurių data dar nepaskelbta, dieną.

Europos Parlamentas nužudytą lenkų politiką pagerbė tylos minute.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris išreiškė „didelį liūdesį“ per „Twitter“ paskelbtoje žinutėje ir perdavė „giliausią užuojautą“ savo institucijos vardu.

„Sudie, Pawelai, mes tave prisiminsime“, – per tviterį parašė Lechas Walesa, legendinis Lenkijos antikomunistinio judėjimo lyderis, taip pat gimęs Gdanske ir ten pradėjęs politinę veiklą.

Politikas apie 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku buvo subadytas peiliu per kasmetinės lėšų rinkimo akcijos, organizuotos svarbiausios šalies labdaros organizacijos – Didžiojo šventinės pagalbos koncerto (WOSP), finalą.

Gydytojai, kovoję operacinėje dėl 53 metų P. Adamowicziaus gyvybės, sakė, kad pacientui buvo sunkiai sužeista širdis, diafragma ir pilvo ertmės organai.

Incidento vaizdo įrašuose matyti, kaip užpuolikas, anot policijos, turėjęs žiniasklaidos darbuotojo kortelę, įsiveržė ant scenos ir puolė P. Adamowiczių, kai šis kartu su kitais stovėjo mojuodamas šaltosiomis ugnelėmis renginiui baigiantis.

Lenkijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves gedėti nužudyto Gdansko mero AFP / Scanpix

Keliskart smogęs merui peiliu vyras atsigręžė į minią ir triumfuodamas iškėlė rankas, bet apsaugininkai greitai jį parbloškė ant žemės ir suėmė.

„Smurto spiralė“

Greitosios pagalbos medikai gaivino P. Adamowiczių scenoje ir skubiai išvežė jį į ligoninę.

Gdansko gyventojai užplūdo kraujo donorystės centrus, paskelbus, kad P. Adamowicziui buvo perpilta 15 litrų kraujo ir kad jam reikia daugiau retos O Rh- grupės kraujo.

„Labai jo pasigesime“, – naujienų agentūrai AFP sakė 35 metų mokytoja Agnieszka Naruszewicz.Pasak jos, velionis meras buvo „malonus, draugiškas, besišypsantis“ žmogus.

„Ši smurto spiralė Lenkijoje nuėjo per toli“, – pridūrė Gdansko gyventoja.

„Sukrečia, kad kažkas panašaus galėjo nutikti Gdanske“, – AFP sakė kitas šio miesto gyventojas, 45 metų biuro darbuotojas Maciejus Szczepanskis.

Prokurorai 27 metų suimtajam pateikė kaltinimus nužudymu. Pasak jų, vyras neprisipažino įvykdęs nusikaltimą, bet bus atliktas psichologinis įvertinimas, iškilus „abejonių dėl jo sveiko proto“. Jeigu kaltinamasis būtų nuteistas, jam gali būti skirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Atakos vaizdo įraše, paskelbtame per „YouTube“, matyti, kad mikrofoną sugriebęs užpuolikas nuo scenos šaukė buvęs be kaltės įkalintas, kai šaliai vadovavo liberalios partijos „Pilietinė platforma“ (PO), kuriai anksčiau priklausė Gdansko meras, vyriausybė. Jis tvirtino, kad patyrė kankinimų.

„Štai kodėl Adamowiczius mirs“, – pridūrė jis.

Vienas įvykio liudininkas sakė televizijai TVN, kad vyras atrodė „džiūgaujantis dėl to, ką padarė“.

Du dešimtmečiai mero poste

P. Adamowiczius Gdansko mero poste dirbo du dešimtmečius – nuo 1998 metų. Šis apie pusę milijono gyventojų turintis miestas 9-ame dešimtmetyje tapo Lenkijos antikomunistinio „Solidarumo“ judėjimo lopšiu.

Jo perrinkimą 2018 metų savivaldos rinkimuose palaikė opozicinė „Pilietinė platforma“(PO), arši valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) varžovė. P. Adamowiczius tąsyk surinko 64 proc. balsų.

P. Adamowiczius buvo laikomas progresyvių pažiūrų veikėju ir pasisakydavo už LGBT bendruomenės teises bei mažumų toleranciją. Be to, jis demonstravo solidarumą su žydų bendruomene, kai praeitais metais buvo išdaužyti miesto sinagogos langai, ir griežtai pasmerkė šį vandalizmo atvejį.

Nuo atėjimo į valdžią 2015 metais PiS nuolat kaltino PO politikus dėl daugybės dalykų – nuo sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiais iki prezidentinio lėktuvo katastrofos Rusijoje 2010 metais, per kurią žuvo tuometinis prezidentas ir PiS lyderio Jaroslawo Kaczynskio brolis dvynys Lechas Kaczynskis.

Kaip praneša lenkų teisėsauga, įtariamasis buvo nuteistas kalėti ilgiau kaip penkerius metus už keturis ginkluotus bankų apiplėšimus Gdanske.

Pranešimuose sakoma, kad atliekant bausmę jo psichikos būklė smarkiai pablogėjo.

Policija aiškinasi, kaip užpuolikas galėjo praeiti apsaugą ir pasiekti sceną).

„Žinome, kad jis naudojosi atpažinimo kortele su užrašu „Žiniasklaida“, – žurnalistams sakė vietos policijos atstovė Joanna Kowalik-Kosinska. – Dabar turime nustatyti, kaip ji buvo gauta – ar akreditacija buvo suteikta jo vardu ir ar jis iš tikrųjų turėjo teisę būti ten tuo metu?“

Tokie išpuoliai Lenkijoje yra reti. Per panašų incidentą 2010 metais ginkluotas užpuolikas nušovė vieną PiS regioninės būstinės darbuotoją ir dar vieną subadė peiliu. Pastarasis išgyveno.

Fondo, per kurio renginį buvo mirtinai sužeistas Gdansko meras P. Adamowiczius, vadovas atsistatydino



Labdaros fondo „Didysis šventinės pagalbos orkestras“ vadovas ir steigėjas Jerzy`is Owsiakas nusprendė atsistatydinti po to, kai per fondo renginį buvo mirtinai sužeistas Gdansko meras Pawelas Adamowiczius. Jis tai pranešė pirmadienį per spaudos konferenciją.

„Tai tragiška situacija, – sakė J. Owsiakas. – Gyvybė buvo prarasta per finalinį mūsų fondo renginį“. „Aš traukiuosi iš fondo vadovo posto“, – pridūrė jis. Anot J. Owsiako, tokiu sprendimu jis nori prisidėti prie to, kad toliau gyvuotų „orkestras“, kuris pastarosiomis valandomis tapo kritikos ir kaltinimų dėl miesto vadovo žūties objektu.

Šiais metais „Didysis šventinės pagalbos orkestras“ buvo surengtas jau 27-ąjį kartą. Kasmet sausio pradžioje vieną sekmadienį jaunuoliai siūlo praeiviams aukoti labdarai. Visi aukojusieji gauna lipduką su organizacijos simboliu – raudona širdimi. Aukoti galima ne tik į savanorių taupykles, bet ir kitais būdais – banko pervedimais, telefono skambučiais, tam tikrų prekių pirkimu.

Pirmoji tokia akcija įvyko 1993 metų sausio 3 d. Per daugiau kaip 25 gyvavimo metus fondas surinko apie 1 milijardą zlotų (235 milijonai eurų) Lenkijos medicinai remti.

Gdansko meras P. Adamowiczius sekmadienį dalyvavo baigiamajame fondo koncerte. Pasakęs kalbą miesto vadovas stovėjo scenoje, kai į ją įsiveržė 27 metų vyras ir kelis kartus smogė jam peiliu. Sunkiai sužeistas meras buvo nugabentas į ligoninę, bet medikams nepavyko jo išgelbėti.

53 metų P. Adamowiczius ėjo Gdansko mero pareigas nuo 1998 metų. Anksčiau jis priklausė Piliečių platformos partijai, kuri dabar yra didžiausia opozicinė jėga šalyje. 2018 metais rinkimuose į vietos valdžios organus P. Adamowiczius atstovavo savo paties asociacijai „Viskas Gdanskui“ ir nugalėjo antrajame rate, aplenkdamas šalį valdančios Teisės ir teisingumo partijos kandidatą.