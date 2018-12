Aymanas Shehris buvo pašautas į pilvą Gazos Ruožo centriniame mieste Deir al Baloje, naujienų agentūrai AFP pranešė sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Ashrafas al Qudra. Pasak ministerijos, dar trys palestiniečiai, įskaitant vieną 16-metį, žuvo penktadienį per izraeliečių ugnį, palei Gazos Ruožo sieną kilus protestams ir susirėmimams. Izraelio kariuomenės teigimu, pasienyje iš viso susirinko apie 8 tūkst. palestiniečių, kurie degino padangas ir sviedė padegamąją bombą, bet ši karių nepasiekė. Kariuomenė tvirtina pradėjusi šaudyti „laikydamasi atitinkamų procedūrų“. Per demonstracijas buvo sužeista 40 palestiniečių, tarp jų du žurnalistai ir keturi greitosios pagalbos paramedikai, pažymėjo A. al Qudra. Nuo kovo 30-osios, kai Gazos Ruože prasidėjo virtinė protestų, žydų valstybės pajėgos nukovė mažiausiai 239 palestiniečius: dauguma jų žuvo per protestus ir susirėmimus, o kai kurie – per tankų ir aviacijos smūgius. Per tą laikotarpį taip pat žuvo du Izraelio kariškiai: vieną jų nušovė palestiniečių snaiperis, o kitas žuvo per nutrauktą izraeliečių specialiųjų pajėgų operaciją Gazos Ruože. Demonstrantai reikalauja, kad palestiniečių pabėgėliams būtų leisti sugrįžti į savo buvusius namus, dabar esančius Izraelio teritorijoje.

