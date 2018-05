Jie nurodė, kad valtis išplauks antradienį 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o ja vyks medicinos pagalbos laukiantys pacientai, studentai ir darbo ieškantys žmonės. Iniciatyvos organizatorius Salahas Abdul-Ati sakė, jog ši valtis vienija „mūsų žmonių svajones ir jų laisvės siekius“. Jis paragino Jungtines Tautas ir kitas tarptautines organizacijas apsaugoti valtį, išvyksiančią iš islamistų judėjimo „Hamas“ vadovaujamo anklavo. Galutinis kelionės valtimi tikslas nebuvo paskelbtas. Iš Gazos ruožo vykstančioms valtims Izraelis leidžia plaukti ne daugiau šešių jūrmylių, o į šią taisyklę pažeidžiančiuosius šalies kariuomenė paleidžia įspėjamuosius šūvius. Įtampa tarp Izraelio ir palestiniečių vėl smarkiai pakilo kovo pabaigoje. Nuo kovo 30-osios, kai palestiniečiai pradėjo Didžiuoju sugrįžimo žygiu pavadintus protestus, nuo Izraelio pajėgų ugnies jau žuvo mažiausiai 119 palestiniečių. Daugiausiai jų gyvybių pareikalavo palei sieną su Izraeliu gegužės 14-ąją vykę susirėmimai, kai Jeruzalėje buvo atidaryta Jungtinių Valstijų ambasada. Po smurto protrūkio Izraelis sulaukė tarptautinės bendruomenės kritikos, nes kariams draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus prieš beginklius aktyvistus. Izraelis atkerta turintis teisę ginti savo teritoriją ir teigia, jog protestuotojus kursto „Hamas“. Šalis šią organizaciją vadina teroristine.

