Gazos Ruožo gelbėtojai: naktį per Izraelio smūgius žuvo 19 žmonių

Civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad per naujausius Izraelio antskrydžius „kankiniais tapo 19 civilių, įskaitant kelis vaikus“, o dar dešimtys žmonių buvo sužeisti. Per smūgį į namą centriniame Deir el-Balaho mieste žuvo penki vaikai ir keturi suaugusieji, o prieš aušrą per dvi atskiras atakas Gazos mieste ir Beit Lahijoje Gazos Ruožo šiaurėje iš viso žuvo 10 žmonių, tvirtino M. Bassalas.