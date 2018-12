Iš viso už „kolaboravimą su okupacija“ buvo nuteista 14 žmonių, kurių šešiems skirtos mirties bausmės pakariant, paskelbė Gazos Ruožo vidaus reikalų ministerija. Nuosprendžiai paskelbti trys savaitės po to, kai aštuoni žmonės žuvo Gazos Ruože demaskavus įtariamą Izraelio armijos kuopelę ir kilus įnirtingam susišaudymui. „Hamas“ reaguodamas paleido į Izraelį šimtus raketų, o žydų valstybė smogė dešimtims taikinių Gazos Ruože, kol buvo susitarta dėl ugnies nutraukimo. Šeši pirmadienį mirti nuteisti žmonės nėra susiję su šiuo lapkričio 11-osios smurto proveržiu. Myriop pasmerkta moteris, kurios nurodomas tik vardas – Amal, nuteista už akių. Ji įtariama tuo, kad skatino savo sūnėną Gazoje bendradarbiauti su Izraelio žvalgyba. Gazos Ruožo vidaus reikalų ministerijos atstovas Iyadas al Bozumas sveikino teismo sprendimus. „Kolaborantai turi suprasti, kad (Izraelio) okupacija negalės jų apsaugoti“, – spaudos konferencijoje sakė jis. „Hamas“ ir jo sąjungininkai nuo 2008 metų kariavo tris karus su Izraeliu.

