Gazos Ruože per paskelbtas paliaubas žuvo pirmas žmogus

Pasak vietos žvejų asociacijos, 20 metų Nawafas al Aataras, žvejojęs netoli pasienio tvoros, atskiriančios Gazos Ruožą nuo Izraelio, buvo nušautas į pilvą. Jis tapo pirmąja auka nuo antradienio, kai islamistų judėjimas „Hamas“ ir kitos kovotojų grupuotės sutiko laikytis Egipto pastangomis pasiekto paliaubų susitarimo. Juo tikimasi užbaigti pastarosiomis dienomis intensyvėjančius karinius veiksmus, dėl kurių palestiniečiai ir izraeliečiai atsidūrė ant dar vieno karo slenksčio. Izraelio kariuomenės atstovė sakė, kad „kariai atpažino keletą įtariamųjų, prisiartinusių prie apsauginės tvoros Gazos Ruožo šiaurėje“. „Kai vienas įtariamųjų priartėjo prie saugumo tvoros, (izraeliečiai) kariai pradėjo šaudyti jo link pagal standartines operacijų procedūras“, – pridūrė ji. Per parą iki paliaubų paskelbimo palestiniečių kovotojai paleido žydų valstybės link maždaug 460 raketų ir minosvaidžių sviedinių, o izraeliečių aviacija smogė 160 pozicijų Gazos Ruože. Per tuos antskrydžius žuvo septyni palestiniečiai, įskaitant penkis kovotojus. Tuo metu Izraelyje per raketos sprogimą gyvybės neteko vienas žmogus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.