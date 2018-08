Palestiniečiai sakė, kad buvo smogta pastatui, kuriame veikė kultūros centras ir kitos įstaigos, nurodė vienas naujienų agentūros AFP korespondentas. Izraelio kariškiai šių pranešimų kol kas nepakomentavo. Smūgis įvyko po incidento, kai iš Gazos Ruožo paleista raketa nukrito atviroje vietoje Izraelio teritorijos gilumoje netoli Beer Ševos miesto. Tačiau ši ataka žalos nepadarė ir nesužeidė žmonių.

