„Ketverių metų ir aštuonių mėnesių amžiaus Ahmedas Abu Abedas mirė nuo sužalojimų, patirtų praėjusį penktadienį į rytus nuo Kan Juniso“, – rašoma antradienį vėlai vakare ministerijos atstovo spaudai Ashrafo al Qudros išplatintame pranešime. Jame nenurodoma, kaip konkrečiai buvo sužeistas vaikas. Ligoninėje, kur mirė vaikas, sutiktas ir jo dėde prisistatęs 38 metų Basemas naujienų agentūrai AFP sakė, kad berniuką sužeidė skeveldros, kai buvo pašautas jo tėvas, dalyvavęs kiekvieną penktadienį pasienyje su Izraeliu rengiamuose protestuose. Neaišku, kodėl tėvas atsivedė vaiką į protestą. Gauti informacijos apie įvykio aplinkybes iš nepriklausomų šaltinių taip pat kol kas nepavyko. Berniukas bus palaidotas trečiadienį. Izraelio armija nurodė tirianti incidento aplinkybes ir apkaltino Gazos Ruožą valdantį palestiniečių islamistų judėjimą „Hamas“, kad jis naudoja vietos gyventojus kaip gyvuosius skydus. Susiję straipsniai: Gazos Ruože šeši žmonės nuteisti pakarti už „kolaboravimą su Izraeliu“ Vakarų Krante nušautas palestinietis, nukreipęs savo automobilį į Izraelio karius „Teroristinė organizacija „Hamas“ ciniškai naudojasi Gazos gyventojais, ypač moterimis ir vaikais, kaip gyvaisiais skydais ir verčia juos būti smurtinių riaušių ir teroristinių išpuolių bei padegimų priešakyje, taip demonstruodama panieką žmogaus gyvybei“, – rašoma trečiadienį armijos išplatintame pareiškime. „Akistatoje su tokia realybe IDF (Izraelio gynybos pajėgos) daro viską, kas įmanoma, kad nenukentėtų vaikai“, – priduriama jame. Palestiniečiai nuo kovo 30 dienos bent kartą per savaitę rengia protestus pasienyje su Izraeliu, per kuriuos dažnai kyla susirėmimų su žydų kariais. Per šiuos neramumus pasienyje nuo Izraelio ugnies žuvo mažiausiai 235 palestiniečiai. Per tą patį laikotarpį taip pat žuvo du Izraelio kariai.

