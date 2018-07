Kaip nurodoma ministerijos pranešime, 17-metis Mohmenas al Hamsas buvo sužeistas šūviu į krūtinę per penktadienį netoli Rafacho miesto Gazos Ruožo pietuose įvykusius protestus. Susirėmimai tarp Izraelio karių ir palestiniečių protestuotojų prie Izraelio ir Gazos Ruožo sienos tęsiasi nuo kovo pabaigos ir jau pareikalavo mažiausiai 157 palestiniečių gyvybių. Per penktadienį įvykusias demonstracijas Izraelio kariai nušovė du palestiniečius. Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad vienas iš jų buvo 12-metis berniukas, nušautas į rytus nuo Rafacho. Ministerija taip pat nurodė, jog į rytus nuo Chan Juniso miesto pietinėje Gazos Ruožo dalyje į galvą buvo nušautas 43-ių Ghazi Abu Mustafa. Izraelio kariuomenė pranešimų apie šiuos žuvusiuosius tiesiogiai nekomentavo, tačiau pareiškė, kad maždaug 7 tūkst. palestiniečių „maištininkų“ keliose pasienio vietose į karius ir į tvorą svaidė akmenis bei rideno degančias padangas. „Laikydamiesi veiksmų pradžios taisyklių, kariai į tai atsako imdamiesi maišto malšinimo priemonių ir šaudydami“, – nurodoma Izraelio kariuomenės penktadienio vakare paskelbtame pranešime anglų kalba, kuriame nepateikiama išsamesnės informacijos. „Hamas“ pažadėjo atkeršyti už Izraelio aviacijos smūgius pajūrio anklavui, pastarosiomis savaitėmis pražudžiusius keletą judėjimo narių. Izraelis ir „Hamas“ nuo 2008-ųjų kariavo tris kartus. Praėjusią savaitę vienam ginkluotam palestiniečiui per protestus pasienyje nušovus Izraelio karį, žydų valstybė surengė įnirtingo bombardavimo operaciją, sustiprinusią nuogąstavimus, kad gali kilti naujas karas. Padėtis buvo kiek aprimusi iki trečiadienio, kai Izraelis pareiškė, kad jo pajėgos vėl buvo apšaudytos ir buvo sužeistas vienas karys. Izraeliečių kariuomenė tuomet atsakė artilerijos ugnimi; nuo jos vienoje „Hamas“ karinėje bazėje į rytus nuo Gazos miesto žuvo trys palestiniečiai. „Hamas“ karinis sparnas – Izz ad-Deeno al-Qassamo brigados – savo ruožtu trečiadienį perspėjo, kad „priešas brangiai sumokės krauju už nusikaltimus, kasdien daromus prieš mūsų tautos teises ir mūsų kovotojus“.

