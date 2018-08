„Nepaprastųjų situacijų ministerijos specialistai nuvažiavo į įvykio vietą, sugaudė roplius ir perdavė juos Gamtonaudos departamento gyvūnų prieglaudai“, – naujienų agentūra „Interfax“ citavo vieną departamento atstovą. Pasak jo, pareigūnai rado 18 nuodingųjų gyvačių – dvi kinines habu ir 16 paprastųjų angių – taip pat du madagaskarinius smauglius. „Habu ir angys – nuodingos, pavojų keliančios rūšys. Šiuo metu gyvačių būklė patenkinama“, – nurodė departamento spaudos tarnyba. Pasak šaltinių, šio įvykio aplinkybės tiriamos.











