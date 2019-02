Gavo iškvietimą dėl įgriuvos, tačiau radinys pribloškė net FTB agentus

Federalinis tyrimų biuras (FTB) paskelbė nuotraukų, kuriose matyti siauras požeminis tunelis, vedantis link banko „Chase“ skyrių Pembruk Painse, maždaug už 32 km į šiaurę nuo Majamio. Policijos ir FTB pareigūnai buvo iškviesti antradienio vakarą, kelininkams suvokus, kad kanalizacijos šulinio dydžio įgriuva susidarė dėl tunelio. Kasant toliau buvo rastas primityviai įrengtas apie 56 metrų ilgio tunelis, vedantis iš miškelio į banko skyrių. Tunelio plotis buvo pakankamas vienam žmogui šliaužti pilvu. „Sakyčiau, jog esu matęs kažką panašaus filmuose, – žurnalistams sakė FTB agentas Mike'as Leverockas. – Tačiau šis urvas – labai ankštas. Tai unikalu.“ Federalinis tyrimų biuras savo „Twitter“ žinutėje nurodė, kad incidentą tiria kaip „mėginimą įvykdyti banko apiplėšimą“. AFP / Scanpix AFP / Scanpix

