„Pakilimo ir nusileidimo takas Gatvike dabar jau prieinamas, išvykimų ir atvykimų tvarkaraštyje yra apribotas kiekis reisų“, – sakoma oro uosto tinklalapyje paskelbtame pranešime. Keleiviams, turintiems bilietus penktadienio skrydžiams, prieš išvykstant į terminalą rekomenduojama pasitikrinti, ar jų reiso laikas nepasikeitė. Kaip pranešė kanalas „Sky News“, bepiločių skraidyklių, dėl kurių buvo uždarytas oro uostas, nebebuvo matyti nuo ketvirtadienio vakaro. Dronai Gatviko oro uosto teritorijoje buvo pastebėti daugiau kaip 50 kartų. Televizija pranešė, kad Gatvike jau nusileido vienas lėktuvas. Gatviko oro uostas sustabdė darbą trečiadienį apie 21 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku, po to kurį laiką dirbo, o ketvirtadienį 3 val. 45 min. vietos (5 val. 45 min. Lietuvos) laiku vėl užsidarė. Dėl to lėktuvai, turėję leistis Gatvike, buvo nukreipti į kitus oro uostus. Oro uosto darbo sutrikimai paveikė daugiau kaip 120 tūkst. keleivių.

