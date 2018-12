„Pakilimo ir nusileidimo takas Gatvike dabar jau prieinamas, išvykimų ir atvykimų tvarkaraštyje yra apribotas kiekis reisų“, – sakoma oro uosto tinklalapyje paskelbtame pranešime. Keleiviams, turintiems bilietus penktadienio skrydžiams, prieš išvykstant į terminalą rekomenduojama pasitikrinti, ar jų reiso laikas nepasikeitė. Kaip pranešė kanalas „Sky News“, bepiločių skraidyklių, dėl kurių buvo uždarytas oro uostas, nebebuvo matyti nuo ketvirtadienio vakaro. Dronai Gatviko oro uosto teritorijoje buvo pastebėti daugiau kaip 50 kartų. Gatviko oro uostas sustabdė darbą trečiadienį apie 21 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku, po to kurį laiką dirbo, o ketvirtadienį 3 val. 45 min. vietos (5 val. 45 min. Lietuvos) laiku vėl užsidarė. Dėl to lėktuvai, turėję leistis Gatvike, buvo nukreipti į kitus oro uostus. Dėl tikimybės, kad ore gali įvykti pražūtingas orlaivio ir, anot policijos, „pramoninio lygio“ dronų susidūrimas, valdžia priėmė sprendimą ketvirtadienį sustabdyti visus skrydžius Gatvike – antrajame pagal aptarnaujamų keleivių srautus šalies oro uoste. Bepilotės skraidyklės pirmą kartą buvo pastebėtos trečiadienį vakare. Gatviko oro uosto išplatintame pranešime rašoma, kad pareigūnams neramu, jog dronai vėl gali pasirodyti ir jiems gali tekti dar kartą uždaryti kilimo ir leidimosi taką. Ketvirtadienį jie buvo vėl pastebėti, todėl buvo nuspręsta, kad skristi nesaugu. Britų kariuomenė padeda policijai ir aviacijos institucijoms ieškoti dronų operatorių. Anot policijos, šiais tyčiniais veiksmais siekta sukelti kiek įmanoma daugiau trikdžių intensyviu prieškalėdiniu laikotarpiu. Oro uostas, esantis maždaug už 45 km į pietus nuo Londono centro, kasmet aptarnauja daugiau nei 43 mln. keleivių. Ketvirtadienį oro uostas turėjo aptarnauti apie 110 tūkst. keleivių ir tai turėjo būti viena intensyviausių dienų šiais metais. Pakilimo ir leidimosi tako uždarymas paveikė tarptautinę keleivinės aviacijos sistemą ir tūkstančiai keleivių numatytu laiku nepasiekė savo kelionės tikslo. Daugeliui žmonių buvo sutrikdyti atostogų planai. Šimtams Gatvike įstrigusių keliautojų teko naktį praleisti ant suoliukų ar šaltų grindų. Daug keliautojų ir jų artimųjų skundėsi, kad jie neinformuojami apie skrydžius. Atsakingos institucijos kol kas nepaskelbė jokių detalių apie bepilotes skraidykles, išskyrus tai, kad jos atitinka „pramonines specifikacijas“. Kol kas neaišku, dėl ko buvo skraidinami dronai. Policija nurodo, jog nėra jokių požymių, kad tai būtų susiję su terorizmu.

