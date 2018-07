Už smulkaus verslo klausimus atsakingas ministras Andrew Griffithsas, anksčiau vadovavęs premjerės Theresos May administracijai, pranešė penktadienį atsistatydinęs po to, kai laikraštis „The Sunday Mirror“ paviešino jo susirašinėjimą su dviem moterimis. 28 metų barmenė Imogen Treharne papasakojo, kaip vedęs 47 metų Konservatorių partijos narys, balandį su žmona susilaukęs pirmagimio, per tris savaites atsiuntė jai daugiau nei 2 tūkst. žinučių. „Norėjau, kad jis būtų mielas vyrukas, tačiau galiausiai pasijutau labai nešvari. Jaučiau, tarsi turtingas vyras manimi pasinaudojo savo pasitenkinimui“, – sakė jauna moteris. Politikas, kaip skelbiama, jai taip pat atsiuntė 717 svarų (810 eurų), kad ji jam atsiųstų atvirų nuotraukų ir vaizdo įrašų. „Esu labai susigėdęs dėl savo elgesio, kuris sukėlė didžiulį stresą mano žmonai ir šeimai, kuriems esu labai skolingas. Taip pat padariau didelę gėdą ministrei pirmininkei ir vyriausybei, – savo pareiškime teigė A. Griffithsas. – Penktadienį įteikiau savo atsistatydinimo pareiškimą.“ Savo nario elgesį tirs ir Konservatorių partija.

