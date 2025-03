Garsus JAV ekspertas įvardijo pavojingiausias grandis Donaldo Trumpo aplinkoje

– Net neįsivaizduoju, kuo visa tai baigsis. Nemanau, kad yra nutuokiančių. Taikos mechanizmas palei daugiau nei pusantro tūkstančio kilometrų ilgio fronto liniją reikalauja tūkstančių karių, labai kietų derybų dėl kiekvienos smulkmenos, dėl visko, ko D. Trumpas nenori ar negali padaryti. Taigi, nesu nusiteikęs optimistiškai. Esu tikras, kad nė vienas iš tų žmonių nori ar gali suprasti visus niuansus ir detales, kuriuos reikia apsvarstyti. Reikia kažkaip įsisąmoninti, kad V. Putinui yra tik vienas šios problemos sprendimas, ir tai yra nepriklausomos Ukrainos sunaikinimas ir Rusijos imperijos atkūrimas. Be to, nematau, kad D. Trumpui rūpėtų ar jis dėtų bent menkiausias pastangas dėl to, kad V. Putinas vienu metu puola visą Europą. Lietuvą. Taip, Lietuvą, Suomiją, Jungtinę Karalystę, Italiją. Visos jos puolamos, nors ir ne karine prasme, bet jos puolamos ir šią akimirką, kai mes čia kalbamės. Ir niekas JAV valdžioje apie tai nė žodeliu neužsiminė. Štai kokia situacija.