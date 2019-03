Ganoje susidūrus dviem autobusams žuvo mažiausiai 60 žmonių

Policijos aukšto rango pareigūnas Josephas Antwi Gyawu sakė, kad avarija įvyko maždaug 2 val. vietos (4 val. Lietuvos) laiku Rytų Bono regione, maždaug 430 km į šiaurę nuo sostinės Akros.

„Transporto priemonės važiavo skirtingomis kryptimis, kai įvyko susidūrimas“, – sakė J. A. Gyawu.

„Patvirtinta, kad žuvo mažiausiai 60 žmonių; vienas iš autobusų užsidegė, o kitas buvo smarkiai sumaitotas“, – pridūrė jis.

Kiekviename autobuse buvo maždaug po 50 keleivių.

Ghana -Techiman - Kintampo road.

Police and fire service got there by 1:30am.

50 persons in one, bus. 11 rescued. 32 burnt beyond recognition.

Over 30 persons in the other bus confirmed dead."

