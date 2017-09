JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) nurodė, kad uragano „Jose“, šiuo metu siaučiančio Mažuosiuose Antiluose Karibų jūroje, nešamo vėjo gūsių greitis siekia 195 km per val., o audra slenka šiaurės vakarų kryptimi 30 km per val. greičiu. „Per artimiausias 24-36 valandas (audra) gali dar labiau sustiprėti“, – įspėjo NHC.

Tuo tarpu uraganas „Irma“, trečiadienį nusiaubęs Karibų regiono salas, juda Floridos link.

Ši audra griuvėsiais pavertė Barbudos ir Šv. Martyno atogrąžų salas bei pareikalavo mažiausiai 11 gyvybių. Jungtinėse Valstijose buvo nurodyta evakuotis maždaug 1 mln. žmonių. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus teigimu, nuo „Irmos“ jau nukentėjo 1,2 mln. žmonių, tačiau šis skaičius gali išaugti iki 26 milijonų. Susiję straipsniai: Uraganas „Irma“ juda Haičio link Galingas uraganas „Irma“ sunaikino 90 proc. Barbudos salos, žuvo septyni žmonės Tyrimų kompanijos „Enki Research“ ekspertų preliminariais skaičiavimais, „Irmos“ padaryta žala JAV ir Karibų regione gali siekti 120 mlrd. dolerių. Be kita ko, netoliese, Meksikos įlankos pietvakariniame regione, susiformavo dar viena audra – „Katia“. Visgi šis uraganas kol kas tėra pirmos kategorijos. Pasak meteorologų, Atlanto vandenyne nėra buvę trijų aktyvių uraganų nuo 2010-ųjų rugsėjo.











