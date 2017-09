Sostinėje sugriuvo virtinė pastatų, keliose vietose kilo gaisrai. Manoma, kad užsiliepsnojusiuose pastatuose gali būti įstrigusių žmonių.

Daugiausia žuvusiųjų Morelos valstijoje – net 55. Meksiko mieste žuvo 49, Pueblos valstijoje dar 32 žmones. Taip pat pranešta apie 10 aukų Meksiko miesto rajone ir tris žuvusiuosius Guererros valstijoje.

Pranešama, kad vietomis įgriuvo greitkelio dalys Meksiko mieste. 3,8 milijono žmonių liko be elektros. Meksiko mieste taip pat sugriuvo tiltas.

Didžiulė nelaimė atsitiko Coapos mieste, kur, kaip praneša BBC, drebėjimo neatlaikė mokyklos sienos. Sugriuvusi Enrique Rabsemeno mokykla mirtinai prispaudė 8 vaikus ir mokytoją. Dar 11 vaikų spėjama liko palaidoti gyvi po griuvėsiais. Gelbėtojai šunimis bando rasti gyvuosius.

Meksikos sostinėje mažiausiai 21 vaikas žuvo antradienį smarkiam žemės drebėjimui sugriovus vieną pradinę mokyklą. „Turime pranešimą apie 25 žuvusius – iš jų 21 vaiką ir keturis suaugusiuosius“, – televizijai „Televisa“ sakė Meksikos švietimo viceministras Javieras Trevino, komentuodamas padėtį Enrique Rebsameno pradinėje mokykloje.

Dėl sugriuvusių pastatų kilo didelis dujų nuotekio pavojus. Skelbiamas galimų sprogimų pavojus. Prie policijos ir gelbėtojų prisijungė šimtai savanorių, kurie ieško po griuvėsiais įstrigusių žmonių.

Apie žalą taip pat pranešta ir kituose netoli smūgio epicentro buvusiuose miestuose. Smūgio epicentras buvo 51 kilometro gylyje, maždaug 120 kilometrų atstumu nuo sostinės, greta Atencingo miesto Pueblo valstijoje. Drebėjimas smogė 13:14 val. vietos laiku.

Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba nustatė 7,1 balo stiprumo drebėjimą, kai Meksikos seismologijos institutas nurodė 6,8 balo.

Pirminiais duomenimis Meksiko mieste visiškai sugriauti 27 pastatai, skelbia portalas guardian.co.uk. Smarkiausiai nukentėjo pietinė miesto dalis.

Žemės drebėjimas smogė kaip tik tuo metu, kai vyko pratybos, skirtos pasiruošti galimiems seisminiams smūgiams ateityje. Lygiai prieš 32 metus, rugsėjo 19 dieną, Meksiko miestą sukrėtė itin galingas 8 balų Richterio skalėje žemės drebėjimas, nusinešęs net 10 tūkst. gyvybių.

Anksčiau šį mėnesį stiprus 8,1 balo žemės drebėjimas Meksikoje nusinešė 90-ies žmonių gyvybes.

Nelaimės aukų skaičius dar gali išaugti. Meksike šiuo metu dirba gelbėtojų pajėgos ir šimtai savanorių, kurie rausiasi sugriuvusių pastatų griuvėsiuose ir ieško išgyvenusių žmonių arba lavonų.

„Aš tokia susirūpinusi. Negaliu nustoti verkti. Tai toks pats košmaras, kaip 1985 metais“, – naujienų agentūrai AFP sakė Meksiko centre gyvenanti 52-ių Georgina Sanchez, prisiminusi daugybės žmonių gyvybių pareikalavusį kitą žemės drebėjimą Meksikoje.

„Mes išbėgome į lauką galvodami, kad viskas aplink mus sugrius“, – kalbėjo 45-ių Lazaro Frutis. Jis pabėgo iš biurų pastato prieš pat jam sugriūvant.

„Blogiausia yra tai, kad mes nieko nežinome apie savo šeimas ar ką nors kitą“, – pridūrė vyras.

Ankstyvą popietę vietos laiku įvykęs žemės drebėjimas daugiausiai žalos padarė pietinei Meksiko daliai.

Čia ir aplink miesto centrą kai kurie pastatai visiškai sugriuvo, krentančios nuolaužos taip pat daužė aplink buvusius automobilius.

Pareigūnai nurodė žmonėms vengti rūkyti gatvėse, baiminantis, kad gali užsidegti iš trūkusių vamzdžių į orą patekusios dujos.

