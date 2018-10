Rytų sala – atokus žvyro ir smėlio lopinėlis, susiformavęs virš koralinio rifo – buvo nušluotas po žiaurios akistatos su Valakos uraganu (smarkios audros, spalį keliavusios per Havajus).

Mokslininkai patvirtino, kad 11 akrų (apie 4 ha) užėmusios salos nebeliko: tiesa paaiškėjo palyginus palydovines nuotraukas prieš ir po uragano.

„Susikeikiau. Tą akimirką, kai pamačiau, kad jos nebėra, susikeikiau“, – sako Havajų universiteto Žemės mokslų profesorius Chipas Fletcheris.

Ch. Fletcheris kartu su kolegomis, pasitelkę dronais filmuotą medžiagą, tyrinėjo Rytų salą, analizavo smėlio ir koralų mėginius. Ekspertai vylėsi nustatyti tikslų jos amžių ir daugiau sužinoti apie klimato kaitos ateities perspektyvas.

„Greičiausiai sala buvo nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių metų amžiaus. Mes ten paskutinį kartą lankėmės liepą. Tai, kad jos nebeliko, mums didžiulis nuostolis“, – sako Ch. Fletcheris.

