Vienas stipriausių Atlanto vandenyne užfiksuotų uraganų vėlų trečiadienio vakarą slinko šiaurine Puerto Riko pakrante, pavojingai artėdamas Floridos link; čia buvo evakuotos vietovės, kurioms iškilusi didžiausia grėsmė susidurti su stichija. Itin smarkiai nuo audros nukentėjo Prancūzijos ir Nyderlandų valdoma Šv. Martyno sala, garsėjanti įspūdingais paplūdimiais bei audringu naktiniu gyvenimu. Prancūziškojoje salos dalyje žuvo mažiausiai šeši žmonės bei buvo sugriauta apie 95 proc. visų pastatų, informavo pareigūnai. Susiję straipsniai: R. Bransonas nuo uragano „Irma“ ketina slėptis vyno rūsyje Nyderlandų kariai apžiūrėjo uragano „Irmos“ nusiaubtas salas „Tai yra didžiulė katastrofa; sunaikinta 95 proc. salos, – sakė aukšto rango vietos pareigūnas Danielis Gibbsas. – Esu sukrėstas. Tai siaubinga.“ Į pietryčius nuo tos teritorijos esančios Gvadelupos prefektas Ericas Maire'as situaciją Šv.Martyno saloje pavadino „dramatiška“. Jo teigimu, gyventojai ten liko be geriamojo vandens ir elektros. Pareigūnas perspėjo, kad žuvusiųjų skaičius tikriausiai dar didės. Tuo tarpu Barbuda, kuri priklauso dviejose salose įsikūrusiai Antigvos ir Barbudos valstybei, buvo „visiškai nuniokota“: audra apgadino 95 proc. namų, o apie 30 proc. jų buvo sugriauti, pranešė šalies ministras pirmininkas Gastonas Browne'as. „Iš Barbudos liko vieni griuvėsiai“, – sakė jis. 1 600 gyventojų turinčioje saloje „Irma“ nusinešė vieno vaiko gyvybę. Pranešama, kad vaikas žuvo, kai jo šeima bandė surasti saugią slėptuvę nuo audros.

„Irmos“ atnešto vėjo gūsiai siekė iki 295 km per val. greitį. Ketvirtadienį audra turėtų pasiekti šiaurines Dominikos Respublikos ir Haičio pakrantes, vėliau slinkti link Rytų Kubos, o tada turėtų pasukti į šiaurę ir judėti Floridos link. Vidurnaktį Grinvičo (3 val. Lietuvos) laiku audros centras buvo į šiaurę nuo Puerto Riko; uraganas slinko vakarų-šiaurės vakarų kryptimi 26 km per val. greičiu.











