Per incidentą, įvykusį apie 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku Prancūzijos sostinės judriame 9-ajame rajone, taip pat kilo gaisras. Policija įtaria, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis.

Pasak pareigūnų, septynių sužeistųjų būklė – sunki. Anksčiau buvo skelbta, kad du žmonės buvo kritiškai sužeisti.

Laikraštis „Figaro“ nurodė, kad tarp nukentėjusiųjų yra trys ugniagesiai.

Viena Paryžiaus policijos atstovė sakė, kad įvykio vietoje Trevizo gatvėje dirba ugniagesiai. Pasak jos, policija gavo pranešimų apie kelis sužeistus žmones, bet niekas nežuvo.

„Gelbėjimo operacijoje dalyvauja daugiau kaip 200 ugniagesių. Sprogimo padariniai veikiausiai sunkūs. Reiškiu palaikymą nukentėjusiems ir jų artimiesiems“, – per „Twitter“ parašė E. Castaneras.

Įvykio vietoje dirba policija, ugniagesiai, pranešama apie sužalotuosius.

Pirminiais duomenimis, sprogimas įvyko pastate esančioje kepykloje.

Keletas pastatų buvo pažeisti sprogimo vietoje.

