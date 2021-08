Galingam uraganui smogus Naujajam Orleanui, Misisipė ėmė tekėti priešinga kryptimi

Ida pasiekė sausumą ankstyvą sekmadienio popietę netoli Luizianos valstijos uosto Port Fourchon kaip nepaprastai pavojingas ketvirtos kategorijos uraganas, nurodė Nacionalinis uraganų centras.

Šis uraganas pasirodė praėjus 16-ai metų po Katrinos, daugiausia nuostolių JAV istorijoje pridariusio uragano, siautėjimo, skelbia CNN.

„Kažką lyg ir pamenu apie apgręžtą Misisipės tėkmę užgriuvus Katrinai, bet tai labai retas reiškinys“, – CNN sakė Geologijos tarnybos Žemutinės Misisipės įlankos vandens mokslų centro, įsikūrusio Baton Ruže, Luizianoje, vadovaujantysis hidrologas Scottas Perrienas.

Jis pažymėjo, kad sekmadienį vandens lygis upėje ties Geologijos tarnybos matavimo stotimi, esančia miestelyje Belle Chasse, maždaug už 32 kilometrų į pietus nuo Naujojo Orleano, pakilo apie du metrus.

„Upės tėkmės greitis sulėtėjo iki maždaug 61 cm per sekundę, ir vienu metu Misisipė netgi buvo pradėjusi tekėti apie 15 cm per sekundę greičiu į priešingą pusę“, – teigė vadovaujantysis hidrologas.

„Gyvybei pavojų keliantis“ uraganas Ida sekmadienį smogė pietinei Luizianos valstijai ir nutraukė elektros tiekimą visame Naujajame Orleane, praėjus lygiai 16 metų po to, kai uraganas „Katrina“ nusiaubė šį miestą.

Ida pasiekė Luizianos pakrantę kaip 4 kategorijos audra, bet iki vėlaus sekmadienio vakaro nusilpo iki 1 kategorijos.

Sekmadienį 23 val. vietos (pirmadienį 7 val. Lietuvos) laiku Ida nešamo vėjo greitis siekė 153 km per valandą, o visą Naująjį Orleaną galinga audra paliko be elektros.

„@EntergyNOLA patvirtino, kad Naujajame Orleane nėra elektros“, – paskelbta „NOLA Ready“, Naujojo Orleano pasirengimo ekstremalioms situacijoms programos, kuriai vadovauja Krašto saugumo ir pasirengimo ekstremalioms situacijoms biuras, tviterio paskyroje.

„Elektros energija mieste gaunama tik iš generatorių“, – priduriama žinutėje.

Kone milijonas vartotojų visoje Luizianoje liko be elektros, rodo stebėsenos tinklapio poweroutage.us duomenys.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span. #idahurricane #HurricaneIda #Hurricane #Category4 pic.twitter.com/9PL8V9KySA