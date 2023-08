Pirmadienį, rugpjūčio 14 d., oro linijų bendrovė „Red Wings“ paprašė kitos oro linijų bendrovės („Ikar“) atsiųsti orlaivį, kad galėtų nuskraidinti keleivius iš Jekaterinburgo į Antaliją ir atgal, sugedus iš karto dviem lėktuvams „Boeing-777“.

Atidėtų skrydžių abiem kryptimis laukė po 410 žmonių, naujienų agentūrai „Interfax“ patikslino „Red Wings“ spaudos tarnyba. Skrydis iš Antalijos į Jekaterinburgą turėjo įvykti dar rugpjūčio 12-ąją, t. y. žmonės laukė daugiau nei dvi paras. Kas konkrečiai sugedo „Red Wings“ lėktuvuose, nepatikslinama. Uralo transporto prokuratūra pradėjo oro linijų bendrovės teikiamų keleivių gabenimo paslaugų patikrą.

Tai ne pirmas kartas šią vasarą, kai atidedami „Red Wings“ skrydžiai. Rugpjūčio 4 d. 86 žmonės laukė 11 valandų, kad iš Jekaterinburgo išskristų į Astaną. Priežastis nebuvo įvardyta.

Liepos 29 d. daugiau nei aštuonioms valandoms buvo atidėtas „Red Wings“ skrydis iš Ufos į Almatą – „dėl neplanuotos techninės priežiūros“.

Liepos 21-ąją 411 keleivių, pasirinkusių šios oro linijų bendrovės paslaugas, daugiau nei septynias valandas laukė bilietų iš Jekaterinburgo į Antaliją.

Two out of three Boeing 777s of a Russian airline broke down at the same time.