Oro linijų „Fly Jamaica Airways“ orlaivis turėjo skristi į Torontą. Vis dėlto netrukus po pakilimo lėktuvas buvo priverstas grįžti dėl sutrikusio hidraulinės sistemos darbo. Orlaivis leisdamasis trenkėsi į pakilimo ir nusileidimo taką ir nuslydo, pranešė Gajanos susisiekimo ministras Davidas Pattersonas. Anot jo, nukentėjusių žmonių gyvybei pavojaus nėra. Jie nugabenti į šalia oro uosto esančią ligoninę. „Visų jų būklė stabili, jais rūpinamasi. Neturima duomenų, kad būtų kaulų lūžių“, – sakė D. Pattersonas per skubiai sušauktą spaudos konferenciją oro uoste. Tarp 118 orlaivio „Boeing 757-200“ keleivių buvo 82 kanadiečiai. Lėktuvo įgulą sudarė aštuoni žmonės. 14 val. 10 min. vietos laiku pakilusio lėktuvo pilotas praėjus maždaug 10 minučių nuo skrydžio pradžios pranešė apie hidraulinės sistemos gedimą. Gajanos policija ir kariai atitvėrė nelaimės vietą, kurioje darbą pradėjo tyrėjai. Apie nelaimę informuota JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba. „Galime patvirtinti, kad „Fly Jamaica“ reiso OJ256 lėktuvas, turėjęs skristi į Torontą, dėl techninio gedimo grįžo į Džordžtauną ir tūpdamas patyrė avariją“, – nurodė oro bendrovė. „Šiuo metu mūsų turimomis žiniomis, visi 118 keleivių ir aštuoni įgulos nariai yra saugūs. Teikiame pagalbą vietoje ir kai tik galėsime, pateiksime daugiau informacijos“, - pridūrė ji.

