„14 val. gaisro židiniai buvo lokalizuoti. Sprogimai darosi mažiau intensyvūs, virš sandėlių teritorijos tvyro dūmai, girdimi pavieniai sprogimai“, – nurodoma ministerijos interneto svetainėje. Ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas nurodė, kad pranešimas apie sprogimus 6-ajame arsenale, kuriame laikoma apie 88 tūkst. tonų šaudmenų, gautas 3 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku. Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.

