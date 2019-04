Švč. Dievo Motinos katedra pradėta statyti 1163 metais, statyboms pabaigti prireikė 182 metų.

Ugniagesiai gelbėtojai pranešė, kad gaisras jau visiškai užgesintas. Ugniagesių brigada apie 15 valandų kovojo su liepsnomis.

„Visas gaisras užgesintas. Dabar vyksta tyrimas“, – žurnalistams sakė ugniagesių atstovas Gabrielis Plusas. Jis pridūrė, kad liepsnos „labai greitai“ išplito ant medinio žymiosios katedros stogo.

Bendraudamas su reporteriais, susirinkusiais prie Paryžiaus centre esančios katedros, G. Plusas pranešė, kad ryte ugniagesiai sutelkė pastangas į dviejų didžiulių varpinių apsaugą nuo liepsnų.

„Buvo imtasi tokių veiksmų“, – patvirtino pareigūnas.

G. Plusas pridūrė, kad dabar svarbiausia yra įvertinti statinio būklę ir užgesinti likusias rusenančių anglių krūvas. Pasak jo, įvykio vietoje visą dieną budės apie 100 ugniagesių.

Toliau pateikiame tai, kas jau žinoma apie šį gaisrą:

Gaisras kilo pastogėje

Gaisras įsiplieskė apie 18 val. 50 min. vietos (19 val. 50 min. Lietuvos) laiku.



„Buvau netoli ir pamačiau dūmus. Pirmiausia pamaniau, jog (užsidegė ligoninė) „Hotel Dieu“, bet tada supratau, kad tai – katedra. Kai atvykau, jau buvo pradėję kristi pelenai“, – pasakojo katedros gidas savanoris Olivier De Chalus.

Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Pastogę apėmusios liepsnos netrukus išplito ant stogo, užsiliepsnojo stogą laikančios didžiulės medinės gegnės.

Pasak Paryžiaus prokurorų, pradėtas tyrimas dėl netyčinio turto sunaikinimo per gaisrą.

Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl ant katedros stogo vykdomos rekonstrukcijos, pranešė tyrimui artimas šaltinis.

Katedroje pastaruoju metu buvo vykdomi didelio masto renovacijos darbai, turintys padėti apie 850 metų senumo gotikos šedevrui atlaikyti laiko metamus iššūkius.

Tyrėjai pirmadienio vakarą kalbėjosi su statybininkais, nurodė prokurorai.

Susirinkę paryžiečiai su nerimu ir liūdesiu stebėjo liepsnojančią katedrą ir giedojo „Ave Maria“.

My brother @HinmanLabUCLA sends along this super sad video of Parisians holding hands, kneeling in prayer and singing together as they watch Notre Dame burning. pic.twitter.com/qoTYLyCMaE