Viena nukentėjusioji, šiuo metu esanti ligoninėje, dar kovoja dėl savo gyvybės, pranešė Priešgaisrinės apsaugos biuro pareigūnai. Pasak jų, nedingo nė vienas viešbučio svečias ar darbuotojas. Ugniagesiams numalšinus gaisrą, siautėjusį beveik visą parą, pareigūnai nelaimės vietoje aptiko dviejų apsauginių kūnus. Pareigūnai aiškinasi gaisro priežastis. Manoma, kad jis prasidėjo kazino, apatiniuose viešbučio aukštuose arba pusaukštyje, kuris tebėra renovuojamas. Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte (Rodrigas Dutertė) matė besiveržiančius dūmus, o sekmadienį, grįždamas iš vieno šiaurinio miesto, kur sakė kalbą Filipinų karo akademijos absolventams, apžiūrėjo nelaimės vietą iš lėktuvo, sakė valstybės vadovo patarėjas. Buvo evakuoti daugiau kaip 300 viešbučio svečių, tarp kurių buvo ir užsienio turistų, ir viešbučio bei lošimo namų darbuotojų. Gelbėtojai nusiuntė sraigtasparnį paimti ant stogo užlipusiųjų. Kiti buvo evakuojami per antžeminę operaciją. Policija ir ugniagesiai užtvėrė teritoriją aplink viešbutį, esantį Manilos turistinio ir prekybinio Ermitos rajono širdyje, kad nelaimės vietą galėtų pasiekti dešimtys ugniagesių automobilių. Filipinuose nuolat kyla žmonių aukų pareikalaujantys gaisrai, ypač lūšnynų rajonuose, kur praktiškai nesilaikoma jokių saugumo standartų. Pastaraisiais metais daugiausiai aukų pareikalavo 2015-ųjų gaisras guminių šlepečių gamykloje Manilos priemiestyje, tada žuvo 72 žmonės. Šalies pietuose Davao mieste 2017 metų gruodį per gaisrą parduotuvių ir telefonų stoties pastate žuvo 38 žmonės.

