Niujorko policijos departamentas pranešė, kad į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado 67 metų Toddą Brassnerį „be sąmonės ir nereaguojantį“.

„Trump Tower“ gyventojo T. Brassnerio, kuris, kaip pranešė JAV žiniasklaida, prekiavo meno kūriniais, mirtis buvo konstatuota ligoninėje. Policija nurodė, kad tikslią jo mirties priežastį nustatys ekspertai.

„Tai buvo labai sunkus gaisras. Kaip galite įsivaizduoti, butas gana didelis, mes 50-ajame aukšte. Likusioje pastato dalyje buvo nemažai dūmų“, – nurodė Niujorko ugniagesių departamentas.

Pranešime sakoma, kad keturi ugniagesiai buvo sužeisti, bet pavojaus jų gyvybei nėra. Gaisras suvaldytas.

Dūmai iš Manhatane esančio dangoraižio ėmė rūkti maždaug 18 val. vietos (sekmadienį 1 val. Lietuvos) laiku.

Pastate, kuris priklauso JAV prezidentui Donaldui Trumpui, įsikūrusi grupės „The Trump Organization“ būstinė, prabangus prezidento butas. Kilus gaisrui aplinkinės gatvės buvo uždarytos, turistai fotografavo savo telefonais.

Anksčiau ugniagesių departamentas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti iš kelių pastato 50-ojo aukšto langų besiveržiančios liepsnos.

„Gaisras „Trump Tower“ baigėsi. Labai ribotas (gerai pastatytas pastatas). Ugniagesiai (ir ugniagesės) puikiai pasidarbavo. AČIŪ!“ – vėliau tviteryje parašė D. Trumpas.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf