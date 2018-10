„Tikimės, kad Saudo Arabija, visiškai bendradarbiaudama su turkų teisėsaugos organais, užtikrins visapusišką, patikimą, skaidrų ir skubų pono Khashoggi mirties aplinkybių tyrimą. Atsakingieji už nužudymą privalo būti nubausti. Saudo Arabija turi imtis priemonių ir užtikrinti, kad niekada nepasikartotų kažkas panašaus“, – teigiama bendrame Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Didžiosios Britanijos ir JAV diplomatijos vadovų ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovės pranešime. G-7 šalių atstovai mano, kad dar neatsakyta į „daugybę klausimų“ apie žurnalisto nužudymą. „Pono Khashoggi mirties aplinkybės pabrėžia būtinybę ginti žurnalistus ir žiniasklaidos laisvę visame pasaulyje“, – teigiama pranešime. Susiję straipsniai: Mohammedas Bin Salmanas susitiko su nužudyto žurnalisto Khashoggi šeimos nariais Saudo Arabija žada patraukti atsakomybėn visus su Khashoggi nužudymu susijusius asmenis G-7 šalys taip pat išreiškė užuojautą žurnalisto šeimai ir sužadėtinei. J. Khashoggi, rašęs amerikiečių laikraščiui „The Washington Post“, dingo spalio 2 dieną nuėjęs į Saudo Arabijos konsulatą Stambule. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį savo šalies parlamente pareiškė, kad J. Khashoggi mirtis buvo suplanuota žmogžudystė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, iš pradžių tvirtinęs, kad tiki Rijado pateiktu paaiškinimu, pirmadienį žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė: „Manęs netenkina tai, ką girdėjau.“

