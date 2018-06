„Mes ir vėl smerkiame neteisėtą Krymo prijungimą bei toliau pasisakome už Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą su tarptautiniu lygiu pripažintomis sienomis“, – sakoma bendrame G-7 viršūnių susitikimo pareiškime. „Esame pasirengę imtis tolesnių ribojimo priemonių, kad padidintume kainą, kurią moka Rusija (už savo veiksmus), tuo atveju, jei Rusijos pusės žingsniai mus link to pastūmės“, – priduriama komunikate. Taip pat jame sakoma, kad šalys yra pasirengusios palaikyti Rusijos pilietinę visuomenę. Dokumente teigiama, jog sankcijos Maskvai galioja „dėl to, kad Rusija negali užtikrinti visiško savo įsipareigojimų vykdymo pagal Minsko susitarimus, bei dėl Ukrainos suvereniteto pažeidimų“. Susiję straipsniai: Trumpas nepalaikė bendro G7 pareiškimo, Kanados premjerą apkaltino „nesąžiningumu“ Trumpas: G-7 prekybos derybos „be galo produktyvios“ G-7 viršūnių susitikimo dalyviai išreiškė paramą Ukrainos konflikto sprendimui vadinamuoju Normandijos formatu ir padedant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO). JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį atsisakė palaikyti G-7 viršūnių susitikimo bendrą pareiškimą ir apkaltino šio susitikimo šeimininką Kanados premjerą Justiną Trudeau nesąžiningumu.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.