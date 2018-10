„Šio tyrimo metu nebuvo rasta jokių nusižengimų požymių, – sakoma Senato Teismų komiteto pirmininko Chucko Grassley išplatintame pareiškime. – „Nėra nieko, ko jau ir taip nežinojome“. Kito įtakingo senatoriaus respublikono, Jeffo Flake'o, prašymu FTB buvo duota savaitė, kad ištirtų vieno universiteto profesorės teiginį, jog B. Kavanaugh mėgino ją išžaginti prieš kelis dešimtmečius, kai jiedu buvo paaugliai. Ch. Grassley pareiškė, kad atėjo laikas rengti viso Senato balsavimą, per kurį bus nuspręstas prezidento Donaldo Trumpo iškelto kandidato į šalies svarbiausio teismo teisėjus likimas. Susiję straipsniai: Senatoriai susipažins su papildomo FTB tyrimo dėl Kavanaugh elgesio medžiaga Kelias dienas santūriai laikęsis Trumpas išjuokė Kavanaugh kaltintoją „Balsuosiu už teisėjo Kavanaugh patvirtinimą“, – sakė respublikonas. Senatas, kur respublikonai turi 51 vietą, o demokratai – 49, galbūt balsuos jau šeštadienį, tad dėmesio centre atsidūrė trys senatoriai respublikonai, savo balsu galintys nulemti B. Kavanaugho kandidatūros patvirtinimą arba atmetimą – J. Flake'as, Susan Collins ir Lisa Murkowski. Baltieji rūmai gavo naujausio FTB tyrimo dėl kaltinimų, mestų 53 metų konservatyviam teisėjui, rezultatus trečiadienio naktį, o senatoriai juos svarstė ketvirtadienį. D. Trumpas B. Kavanaugh pasiūlė vietoje į pensiją išėjusio teisėjo Anthony Kennedy. Pastarasis ne vienerius metus buvo laikomas „svyruojančiu“ balsu tarp keturių konservatyvių ir keturių liberalių Aukščiausiojo Teismo teisėjų. B. Kavanaugh kandidatūros patvirtinimo procesą sutrikdė praėjusią savaitę Senato Teismų komitetui parodymus davusios profesorės Christine Blasey Ford kaltinimai. „Neužbaigtas tyrimas“ Kaip ankstyvą ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas, FTB savo ataskaita išteisino jo kandidatą. Prezidentas taip pat išreiškė optimizmą dėl respublikonų šansų lapkritį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose, per kuriuos bus sprendžiama, kas kontroliuos Atstovų Rūmus ir Senatą. „Griežtas ir neteisingas elgesys teisėjo Bretto Kavanaugh atžvilgiu daro neįtikėtinai teigiamą poveikį rinkėjams, – tikino D. Trumpas. – ŽMONĖS visa tai supranta daug geriau nei politikai.“ „Svarbiausia yra tai, kad šio nuostabaus žmogaus gyvenimo negali sugriauti pikti ir nepakenčiami demokratai ir visiškai nepagrįsti kaltinimai“, – pabrėžė Baltųjų rūmų vadovas. Demokratai savo ruožtu užsipuolė FTB ir pareiškė, kad jo atliktas tyrimas yra pernelyg ribotas. Aukščiausio rango demokratė Senato Teismų komitete Dianne Feinstein pareiškė, kad dar neturėjo galimybės susipažinti su visa ataskaita. Tačiau remiantis tuo, ką ji matė, kol kas negalima užmiršti B. Kavanaugh mestų kaltinimų, nurodė opozicijos politikė. „Panašu, kad tai yra neužbaigto tyrimo, kurį galbūt apribojo Baltieji rūmai, rezultatas“, – žurnalistams sakė įstatymų leidėja. „Itin baiminomės, kad tai bus labai ribotas procesas. Šie nuogąstavimai tapo realybe“, – pridūrė Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeras. Jei bus patvirtintas B. Kavanaugh, kurio kandidatūra buvo iškelta Vašingtone tvyrant aštrių politinių nesusitarimų atmosferai, Aukščiausiasis Teismas artimiausiais dešimtmečiais gali būti pakreiptas dar labiau į dešinę. Dar prieš tai, kai senatoriai gavo naująją FTB medžiagą, Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas nusprendė užbaigti diskusijas dėl teisėjo paskyrimo. Procedūrinį balsavimą jis paskyrė penktadienį, o kitą dieną turėtų įvykti galutinis kandidatūros tvirtinimas. Vieno Kalifornijos universiteto profesorė Ch. B. Ford praėjusią savaitę Senato Teismų komitete liudijo, kad patyrė B. Kavanaugh lytinį smurtą per vieną vakarėlį devintojo dešimtmečio pradžioje, kai jie abu mokėsi privačiose vidurinėse mokyklose. B. Kavanaugh kategoriškai neigia jos ir dar dviejų moterų jam metamus kaltinimus nederamu seksualiniu elgesiu. Viena jų, Deborah Ramirez, tvirtina, kad B. Kavanaugh 9-o dešimtmečio viduryje Jeilio universitete per vakarėlį rodė jai savo genitalijas. „Akivaizdžiai neteisinga“ Atlikdamas naują tyrimą FTB susisiekė su 10 žmonių, devynis iš jų apklausė, pranešė „The New York Times“. Kodėl nebuvo apklaustas dešimtas liudininkas, neaišku. Tarp tarp jų yra trys asmenys, kurie, pasak Ch. B. Ford, buvo tame pačiame liūdnai pagarsėjusiame vakarėlyje. Vienas iš jų – Markas Judge'as, B. Kavanaugh draugas. Pasak kaltintojos, pastarasis buvo tame pačiame kambaryje ir matė, kaip Brettas trynėsi į ją savo genitalijomis ir buvo užkimšęs burną, kad ji nerėktų. Ch. B. Ford ir B. Kavanaugh apklausti nebuvo. Pasak Baltųjų rūmų, užteko jų parodymų, duotų Senato Teismų komitete, rašo „The New York Times“. Tuo tarpu JAV prezidentas trečiadienį sulaukė griežtos kritikos už pasišaipymą iš moters, kaltinančios lytiniu smurtu B. Kavanaugh. Nepritarimą prezidento elgesiui išsakė netgi trys svarbias pareigas einantys respublikonų senatoriai. J. Flake'as, vienas iš trijų respublikonų, galinčių nulemti B. Kavanaugho kandidatūros patvirtinimą arba atmetimą, bet laikomas neapsisprendusiu, pareiškė, kad per vieną rinkimų kampanijos renginį Misisipės valstijoje D. Trumpo išsakyti pareiškimai, pašiepiantys teisėją apkaltinusią Ch. B. Ford, yra „atgrasūs“. „Tokiems pareiškimams ne laikas ir ne vieta“, – anksti trečiadienį J. Flake'as sakė duodamas interviu televizijai „NBC News“. Senatorė S. Collins – viena iš trijų, dar neišreiškusių palaikymo konservatyvių pažiūrų teisėjui – sakė, kad D. Trumpo komentarai „buvo akivaizdžiai neteisingi“. Tuo tarpu Senato narė L. Murkowski pavadino D. Trumpo replikas „visiškai nederamomis“ ir „nepriimtinomis“.

