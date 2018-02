Šis stulbinamas pagrindinės JAV teisėsaugos agentūros prisipažinimas buvo paskelbtas praėjus dviem dienoms po atakos Parklando miesto vidurinėje mokykloje. Anksčiau šią švietimo įstaigą lankęs 19-metis N. Cruzas, seniai kėlęs nerimą savo elgesiu, nušovė joje 17 žmonių, bet galiausiai buvo sučiuptas. Floridos gubernatorius Rickas Scottas (Rikas Skotas) pareiškė, kad FTB direktoriaus Christopherio Wray nesugebėjimas imtis veiksmų yra „nepriimtinas“ ir paragino jį atsistatydinti“ „Septyniolika nekaltų žmonių negyvi, ir klaidos pripažinimo nepakaks“, – pareiškė R. Scottas. Susiję straipsniai: Floridos mokykloje šaudęs paauglys turėjo daugiau amunicijos Floridoje mokykloje šaudęs jaunuolis prisipažino esąs kaltas FTB nurodė, kad vienas „Nikolas Cruzui artimas asmuo“ sausio 5 dieną paskambino viešu agentūros telefonu, kad „praneštų apie jo keliamą susirūpinimą“. „Skambinęs asmuo pateikė informacijos apie Cruzo turimą ginklą, troškimą žudyti žmones, pakrikusį elgesį ir nerimą keliančias žinutes socialiniuose tinkluose, taip pat kad jis potencialiai gali įvykdyti šaudynes mokykloje“, – sakoma FTB pareiškime. Vis dėlto biuras pripažino, kad į šią informaciją nebuvo tinkamai reaguota ir kad nieko nebuvo padaryta. N. Cruzas, pernai pašalintas iš Marjory Stoneman Douglas vidurinės mokyklos, trečiadienį pradėjo joje šaudyti iš pusiau automatinio šautuvo AR-15, teisėtai įsigyto prieš metus. FTB pažymėjo, kad skambinusio asmens suteikta informacija „turėjo būti įvertinta kaip potenciali grėsmė žmonių gyvybėms“ ir perduota agentūros operatyviniam padaliniui Majamyje. Tačiau „joks tolesnis tyrimas nebuvo atliktas“. JAV generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas nurodė nedelsiant atlikti vidinių procedūrų patikrinimą, kad būtų užtikrintas „veiksmingas atsakas į užuominas apie potencialų smurtą“. „Veiksmų!“ Ch. Wray, vadovavimą FTB perėmęs pernai rugpjūtį, sakė esąs „turįs pareigą nuodugniai išsiaiškinti, kas nutiko“. „Kalbėjomės su nukentėjusiais ir šeimomis; giliai apgailestaujame dėl papildomo skausmo, kurį tai kelia visiems, paveiktiems šios šiurpios tragedijos“, – pabrėžė jis. Sausį FTB gautas perspėjimas buvo ne pirmoji biuro gauta žinia apie nerimą keliantį N. Cruzo elgesį. Rugsėjį FTB dėmesys buvo atkreiptas į portale „YouTube“ paskelbtą įrašą, kuriame vartotojas, naudojantis Nikolas Cruzo vardą, žadėjo: „Ketinu tapti šaudynių mokyklose profesionalu.“ Agentūra nurodė, kad atkreipė dėmesį į tą žinutę, bet nesugebėjo nustatyti ją paskelbusio asmens tapatybės. Prezidentui Donaldui Trumpui ruošiantis apsilankyti Parklande, stiprėjo balsai, kad Amerika pagaliau turi suvaržyti šaunamųjų ginklų prieinamumą ir užtikrinti geresnę mokyklų apsaugą. „Mano princesė toje mokykloje nebuvo saugi, – skundėsi Andrew Pollackas per savo 18-metės dukters Meadow laidotuves. – Prašau, melskitės, kad ši siaubinga tragedija niekada neištiktų jokios kitos šeimos.“ Lori Alhadeff , netekusi 14-metės dukros Alyssos, paskelbė jaudinamą kreipimąsi į D. Trumpą. „Mums reikia veiksmų! Veiksmų! Veiksmų!“ – ašarojanti motina šaukė duodama interviu televizijai CNN, kreipdamasi į prezidentą, patį turintį 11-metį sūnų. „Apsaugokime Barroną, apsaugokime visus kitus vaikus čia, Parklande, Floridoje – ir visur kitur“, – ragino ji. Toje pačioje mokykloje besimokanti vyresniųjų klasių moksleivė Carly Novell irgi sakė, kad politikams metas imtis veiksmų. „Tiesiog noriu, kad žmonės liautųsi apie tai vien kalbėti, bet nieko nedaryti“ – pabrėžė ji. Trumpo vizitas D. Trumpas penktadienį aplankė vieną Floridos ligoninę, kur gydomi kai kurie per šaudynes Parklande sužeisti žmonės. Ligoninėje „Broward Health North“ prezidentas padėkojo į incidentą reagavusiems specialiųjų tarnybų darbuotojams, gydytojams ir slaugytojams už jų „neįtikėtiną“ darbą ir pareiškė, kad pastarosios žudynės yra „labai liūdnas“ įvykis. Vėliau jis kartu su žmona Melania nuvyko į Brauardo apygardos šerifo biurą, kur susitiko su gubernatoriumi R. Scottu, senatoriumi Marco Rubio, šerifu Scottu Israeliu ir kitais teisėsaugos pareigūnais. D. Trumpas sakė šiais grupei, kad susipažino su viena šaudynes išgyvenusia moterimi, į kurią pataikė keturios kulkos, tarp jų viena, pervėrusi plautį. D. Trumpas džiaugėsi, kad greiti gelbėtojų veiksmai padėjo išgelbėti aukos gyvybę. Jis vėliau tviteryje paskelbė kelias nuotraukas iš vizito ligoninėje. „Esame įsipareigoję bendradarbiauti su valstijos ir vietos lyderiais, kad padėtume apsaugoti mūsų mokyklas ir spręsti sudėtingą psichinės sveikatos klausimą“, – D. Trumpas rašė savo „Instagram“ žinutėje. „Nelogiška“ Apie D. Trumpo vizitą Parklando apylinkėse, netoli jo privataus kurorto „Mar-a-Lago“, kur valstybės vadovas praleis ilgąjį Prezidento dienos savaitgalį, nebuvo iš anksto paskelbta – tikriausiai siekiant išvengti susidūrimo su piktais protestuotojais, reikalaujančiais griežtinti ginklų kontrolės įstatymus. „Nelogiška, kad įstatymas sako, jog nepilnamečiai negali išgerti, bet gali įsigyti ginklą“, – sakė vieno šaudynes išgyvenusio vaiko motina, 47 metų Mavy Rubiano. Kol kas iš Vašingtono politiniuose sluoksniuose sklindančių atgarsių akivaizdu, kad didžiulę įtaką turinti Nacionalinė šaulių asociacija, esą skyrusi 30 mln. dolerių 2016 metų D. Trumpo rinkimų kampanijai, tebėra reikšminga jėga. Kaip ir po ankstesnių masinių šaudynių griežtesnės ginklų kontrolės advokatai atkreipia dėmesį į pusiau automatinių šautuvų AR-15, JAV kariuomenės automatų M16 civilinės versijos, didelį prieinamumą. Jungtinėse Valstijose yra parduota milijonai šių ginklų. Įvairių modifikacijų AR-15 buvo panaudoti per šaudynes Los Andžele, Saderland Springse, Teksase ir Konektikuto valstijoje esančiame Niutaune.

