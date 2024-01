Frederikas, be kita ko, 2018 m. iniciavo „Royal Run“ bėgimą, kuris tapo tradicija ir kurio metu jis ir jo šeima kasmet gegužės pabaigoje su dešimtimis tūkstančių kitų danų bėga per įvairius šalies miestus. Frederikas yra įveikęs kelis maratonus, „Iroman“ varžybas ir įvairius kitus fizinius iššūkius, pavyzdžiui, kelis mėnesius trukusią ekspediciją šunų kinkiniais per Grenlandiją.

Margrethė laikoma puikia oratore, kurios kalbos Naujųjų metų išvakarėse prie televizorių ekranų pritraukdavo milijonus danų. Frederiko stiprioji pusė yra veikiau pasišnekučiavimai ir tiesioginis kontaktas su žmonėmis.

Ligšiolinio karūnos princo gyvenimo palydovė jau daugiau kaip 20 metų yra iš Tasmanijos Australijoje kilusi kronprincesė Mary, dabar tapsianti karaliene. 51-erių juodaplaukė jau seniai rūpinasi tais, kuriems sunku. Mergaičių ir moterų teisės visame pasaulyje jai yra tokios pat svarbios, kaip ir tvarumas bei gamtos apsauga. Mary neretai pavadinama mados ikona. Ji puikiai kalba daniškai ir savo atvirumu bei charizma seniai užkariavo danų širdis.

Frederikas ir Mary turi keturis vaikus: praėjusį spalį pilnamečiu tapusį princą Christianą, taip pat 16-os metų princesę Isabellą bei 13-mečius dvynius princą Vincentą ir princesę Josephinę. Tėvui sėdus į sostą, pokyčius pirmiausiai pajus Christianas: jis taps kronprincu ir t. y. pirmuoju numeriu Danijos sosto įpėdinių eilėje. Jis, be kita ko, bus ir pirmasis savo tėvo pavaduotojas, jei šis, pavyzdžiui, bus išvykęs į užsienį.

Tai, kad vyriausiojo Frederiko sūnaus vardas yra Christianas, nėra atsitiktinumas. Danijoje šimtmečių tradicija yra sosto įpėdinius pakaitomis vadinti šiais vardais. Nuo viduramžių po karaliaus Frederiko į sostą visad sėsdavo Christianas, o tada vėl Frederikas ir t. t. 1972 m. karūną užsidėjo karalienė Margrethė – o dabar soste vėl sėdės Frederikas.