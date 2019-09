57 metų A. Robertas į 154 metrų aukščio 42 aukštų pastatą be leidimo ir be saugos įrangos įkopė vos per pusvalandį.

Nuotykių ieškotojui nusileidus ant žemės, jo jau laukė policija.

A. Robert'as be virvių ir kitokios saugumo įrangos yra įkopęs į daugiau kaip 100 pastatų. Gineso rekordų knygoje rašoma, kad jis „be pašalinės pagalbos įkopė į daugiausiai pastatų“.

Tarp jo pergalių yra daug aukščiausių pasaulio dangoraižių ir garsių statinių, tokių kaip Eifelio bokštas, Sidnėjaus operos rūmai, Kvala Lumpūro dangoraižis „Petronas Twin Towers“ ir „Burj Khalifa“ Dubajuje.

Rugpjūtį jis įkopė į vieną dangoraižį Honkonge, kurį jau kurį laiką drebino masiniai ir kartais smurtiniai protestai už demokratiją, ir išskleidė plakatą su užrašu „taika“.

Kodėl įkopė į „Skyper“, A. Robert'as šeštadienį nepaaiškino.