Dokumentuose teismui Vašingtone, pateiktuose prieš gruodžio 18 dieną numatytą nuosprendžio M. Flynnui paskelbimą, advokatai prašo jam skirti ne ilgesnę nei vienerių metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę su minimaliomis priežiūros sąlygomis bei 200 valandų viešųjų darbų. Šis prašymas atitinka rekomendaciją, kurią praėjusią savaitę pateikė specialusis prokuroras Robertas Muelleris. Jis rekomendavo neskirti buvusiam prezidento patarėjui realios įkalinimo bausmės atsižvelgiant į jo pagalbą tyrimui dėl galimų D. Trumpo rinkimų komandos ryšių su Rusija, taip pat bendradarbiavimą kituose neįvardijamuose tyrimuose. Netikėta R. Muellerio rekomendacija dėl nuosprendžio M. Flynnui ir joje nurodyti faktai liudija, kad specialiojo prokuroro tyrimas kelia vis didesnę grėsmę D. Trumpui. Tai patvirtina ir dokumentai, vėliau tą savaitę pateikti teismui buvusio D. Trumpo asmeninio advokato Michaelo Coheno ir buvusio rinkimų kampanijos vadovo Paulo Manaforto bylose. Susiję straipsniai: Trumpas: žmonės sukiltų, jei man būtų inicijuota apkalta Trumpas ir demokratai nesutaria dėl finansavimo sienai prie Meksikos Nuosprendžio M. Flynnui paskelbimas per šiuos metus buvo net keturis kartus atidėtas. Atidėjimai liudija, kad anksčiau su tyrėjais nebendradarbiavęs M. Flynnas, į atsargą išėjęs trijų žvaigždučių generolas ir buvęs Pentagono žvalgybos vadovas, galėjo tapti vertingu liudininku. „Lygtinis laisvės atėmimas su minimalia priežiūra yra teisinga bausmė“, – rašo M. Flynno advokatai 178 puslapių dokumente, kartu pridėdami 50 charakteristikų, kurių daugelis parašytos karininkų. Motyvuodami savo prašymą skirti lygtinę bausmę, M. Flynno advokatai prašo teismo atsižvelgti į jo nepriekaištingą karinę ir valstybės tarnybą, taip pat atsidavimą šeimai, tarnybos draugams ir veteranams. „Generalas M. Flynnas prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus. Jis glaudžiai bendradarbiavo keliuose Teisingumo departamento tyrimuose“, – teigia advokatai, atkreipdami dėmesį, kad tai buvo daroma dar prieš padarant pareiškimą dėl kaltės pripažinimo. Anot advokatų, buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais 19 kartų susitiko su specialiojo prokuroro biuro ir kitais tyrėjais, o jo apklausos iš viso truko 63 valandas. Be kitų dalykų, M. Flynnas pripažino, kad 2017 metų sausio 24-ąją apklausiamas tyrėjų melavo apie 2016-ųjų gruodį vykusius savo pokalbius su Rusijos ambasadoriumi Jungtinėse Valstijose Sergejumi Kisliaku. Nors M. Flynnas pripažįsta, kad elgėsi netinkamai, jo advokatai pabrėžia, kad teismas, skirdamas „teisingą bausmę“, turi atsižvelgti ir į tai, kad prieš sausio 24-osios apklausą Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai neįspėjo jo apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą.

