Holivudo policijos vadas Tomas Sanchezas sakė, jog tyrėjai mano, kad aštuoni Holivudo Kalvų reabilitacijos centro pacientai mirė dėl karščio. „Tas pastatas šiuo metu uždarytas; atliekame kriminalinį tyrimą“, – pridūrė jis. Floridos gubernatorius Rickas Scottas paragino valstijos pareigūnus nedelsiant patikrinti visus slaugos namus, kad būtų įsitikinta, jog jų pacientams niekas negresia. Jis pažadėjo griežtai nubausti už tą nelaimę atsakingus asmenis. Gubernatorius sakė buvęs „visiškai sugniuždytas“, kai sužinojo apie senjorų mirtis. „Ketinu primygtinai reikalauti atsakymų dėl šio tragiško įvykio aplinkybių, – sakė R. Scottas. – Ši situacija yra nesuvokiama.“ Pranešama, kad mirė penkios moterys ir trys vyrai nuo 70 iki 99 metų amžiaus. Vis dar aiškinamasi, dėl ko konkrečiai mirė tie žmonės, o T. Sanchezas sakė, kad pareigūnai neatmeta nė vienos – netgi apsinuodijimo anglies monoksidu – versijos. Greta tų slaugos namų yra įsikūrusi ligoninė „Memorial Regional“, kur oro kondicionierių darbas nebuvo sutrikęs. Brauardo apygardos pareigūnai nurodė, kad slaugos namų atstovai į nelaimių valdymo centrą kreipėsi antradienį ir pranešė apie dingusią elektrą, tačiau pagalbos savo pacientams jie esą neprašė. „Liūdna padėtis, – sakė T. Sanchezas. – Visi turime pagyvenusių žmonių tokiose įstaigose ir visi žinome, kad esame priklausomi nuo tose įstaigose dirbančių žmonių, kurie rūpinasi pažeidžiamais senjorais.“ Paklausta, kodėl temperatūrai slaugos namuose pasiekus pavojingą ribą jų pacientai nebuvo perkelti į šalia esančią ligoninę, Holivudo administracijos atstovė Rayelin Storey (Reilin Stori) sakė: „Negalime įlįsti į šios įstaigos darbuotojų ir administracijos galvas“. „Memorial Regional“ skubios pagalbos skyriaus vadovas Randy Katzas pranešė, kad pacientų iš minėtų slaugos namų buvo atvežta trečiadienį paryčiais. Jo teigimu, daugumą tų pacientų vargino kvėpavimo sutrikimai ir dehidratacija. Tuo tarpu uragano „Irma“ aukų skaičius vis didėja. Šiuo metu yra patvirtinta, kad dėl audros žuvo 61 žmogus, 23 iš jų – Jungtinėse Valstijose. Šioje šalyje beveik 7 mln. gyventojų buvo priversti evakuotis, o 13 tūkst. Floridos gyventojų vis dar neturi elektros.

