Ligoninėje surengtoje spaudos konferencijoje 17-metė Maddy Wilford sakė, jog „tokiomis akimirkomis supranti, kad mums reikia laikytis išvien“. Po 17 žmonių gyvybes nusinešusio šaudymo vasario 14-ąją Parklando Marjory Stoneman Douglas vidurinėje mokykloje M. Wilford išgyveno tris operacijas. Į spaudos konferencijąe merginą atlydėjo jos tėvai, gydytojai ir pirmieji suteikusieji jai pagalbą tą kruviną dieną. Į bendramokslius šaudęs devyniolikmetis Nikolas Cruzas bus teisiamas dėl 17 žmogžudysčių. Praėjus beveik dviem savaitėms po to kruvino išpuolio moksleiviai sugrįžta į mokyklą. Susiję straipsniai: Išgyvenusieji Floridos šaudynes rengiasi grįžti į mokyklą JAV gedint dėl tragedijos, Trumpas piktinasi FTB tyrimu dėl Rusijos Sekmadienį prie įėjimo į mokyklos kompleksą būriavosi keli tūkstančiai mokinių ir jų tėvų. Jie vienas po kito tvirtai žengė pro mokyklos vartus, kurie buvo uždaryti nuo Valentino dienos šaudynių. Į mokyklą mokiniai grįžo susirinkti savo kuprinių ir kitų daiktų, kuriuos paliko panikos ištikti žudynių dieną. Naujokų pastatas, kuriame šaudyta, dabar yra užtvertas, prie jo galima pamatyti daugybę palaikymo plakatų iš kitų mokyklų. Pamokos 3,2 tūkst. mokinių turinčioje mokykloje prasidės trečiadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.