Valstijos Atstovų Rūmų Asignavimų komitetas antradienį svarstė teisės akto projektą, pagal kurį minimalus amžius, nuo kurio asmuo gali įsigyti ginklą, būtų padidintas nuo 18 iki 21, be to, visi, ketinantys įsigyti ginklą, turėtų laukti tris dienas. Tuo įstatymu taip pat siūlyta sukurti programą, pagal kurią mokytojams, baigusiems mokymo kursą teisėsaugos srityje ir gavusiems vietos šerifo biuro bei mokyklos vadovybės leidimą, būtų leista nešiotis paslėptus šaunamuosius ginklus. Kitaip nei pirmadienį, kai Floridos Senato posėdį, per kurį buvo svarstomas panašus teisės aktas, užplūdo šimtai triukšmingų protestuotojų, antradienio posėdis Atstovų Rūmuose praėjo gana ramiai. Vis dėlto keli pranešėjai pasisakė už automatinių ginklų uždraudimą. Susiję straipsniai: Išgyvenusieji Floridos šaudynes rengiasi grįžti į mokyklą Po žudynių Floridos mokykloje išaugo ginklo AR-15 pardavimai Pataisa dėl automatinių ginklų uždraudimo buvo atmesta 18 balsų prieš 11. Senato Asignavimų komitetas panašų teisės aktą svarstys vėliau šiandien.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.