Vietos policija patikslino, kad įskaitant nusižudžiusį užpuoliką, žuvo iš viso trys žmonės. Anksčiau skelbta, jog žuvusiųjų daugiau. Patvirtinta, kad įtariamasis yra 24 metų Davidas Katzas, gyvenęs Baltimorės mieste Merilando valstijoje. „Keletas žuvusiųjų vietoje, daugelis išgabenti“, – tviteryje pranešė Džeksonvilio šerifo biuras. Pareigūnai nurodė, kad vienas incidentą galimai sukėlęs asmuo žuvo. Kol kas lieka neaišku, ar jis šaudė vienas. „Laikykitės itin atokiai nuo įvykio vietos. Vieta šiuo metu nėra saugi. LAIKYKITĖS ATOKIAI“, – teigiama pranešime. Laikraštis „Miami Herald“ anksčiau nurodė, kad incidentas įvyko vaizdo žaidimų turnyro „Madden NFL 19“ metu ir kad žuvo keturi žmonės, o dar 11 buvo sužeisti. Policija nurodo šiuo metu vis dar apieškanti Džeksonvil Landingo rajone esantį pramogų ir apsipirkimo kompleksą, kur įsikūrusiame žaidimų bare GLHF vyko atrankos turnyras. „Madden“ yra oficialus Nacionalinės futbolo lygos (NFL) vaizdo žaidimas. Dienraštis „Los Angeles Times“ citavo „Madden“ žaidėją profesionalą ir vaizdo žaidimų lygos „Noble eSports“ narį Steveną Javaruski, sakiusį, kad šaulys buvo kitas žaidėjas, dalyvavęs rungtynėse ir pralaimėjęs. Policija paragino užrakintose komplekso patalpose esančius žmones likti vietoje ir skambinti pagalbos numeriu 911. „Traumuotas ir sukrėstas“ Turnyras buvo tiesiogiai rodomas per platformą „Twitch“; transliacijos metu pasigirdo keletas šūvių, tuomet ji išsijungė. „Twitch“ tą vaizdo įrašą pašalino, bet jis tebėra prieinamas per socialinius tinklus. „Siaubinga padėtis, ir kuo giliausiai užjaučiame visus susijusius“, – sakoma „Madden“ kūrėjos „EA Sports“ pranešime. Viena iš turnyre dalyvavusių komandų „ComLexity Gaming“ pranešė, kad jos žaidėjas Drini Gjokabuvo pašautas į ranką. „Aišku, esam sukrėsti ir nuliūdinti šios popietės įvykių. Mūsų žaidėjui Drini buvo peršautas nykštys, bet jam viskas bus gerai. Jis sugebėjo ištrūkti ir nubėgti gatve į šalimais esantį sporto klubą“, – naujienų agentūrai AFP sakė komandos direktorius Jasonas Lake'as. „Nieko nelaikysiu savaime suprantama. Gyvenimas gali būti nutrauktas per sekundę“, – tviteryje pranešė D. Gjoka. Kitas žaidėjas, pasivadinęs „DubDotDUBBY“, sakė, kad kulka grybštelėjo jam galvą. „Jaučiuosi gerai, tai tik įdrėskimas man ant galvos. Traumuotas ir sukrėstas“, – jis rašė per „Twitter“. Vokietijos komanda „SK Gaming“ patvirtino, kad jos žaidėjas „JoelCP_“ yra saugus. „Mūsų mintys su visais, turėjusiais tapti tokio šiurpaus įvykio dalimi“, – sakė jis. Žaidėjas profesionalas „oLARRY2K“, priklausantis komandai „Bucks Gaming“ buvo pašautas į krūtinę, pranešė keli socialinių tinklų vartotojai, tarp jų viena, pasivadinusi vaikino motina. „Negalime susitaikyti“ Vasarį Floridos mieste Parklande įvykusių šaudynių liudininkai reiškė sielvartą dėl dar vieno jų valstijoje įvykusio panašaus incidento. „Ir vėl man skauda širdį; manę visą apėmęs didelis pyktis. Negalime susitaikyti, kad tokia mūsų tikrovė“, – sakė viena iš moksleivių vadovaujamo judėjimo „Žygis už mūsų gyvybes“ organizatorių Delaney Tarr. Floridoje per kelis pastaruosius metus įvyko ne vienos šaudynės. 2016 metų birželį 49 žmonės žuvo per ataką viename Orlando gėjų klube, o anksčiau šiais metais išpuolis Marjory Stoneman Douglas vidurinėje mokykloje pareikalavo 17 gyvybių. Valstijos senatorius Marco Rubio sakė, kad sekmadienio šaudynes tiria Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuras.. Floridos gubernatorius Rickas Scottas savo ruožtu patvirtino, kad pasiūlė valstijos pagalbą nelaimės padariniams švelninti. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas informuotas apie incidentą. „Stebime padėtį“, – pridūrė ji.

