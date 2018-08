„Keletas žuvusiųjų vietoje, daugelis išgabenti“, – tviteryje pranešė Džeksonvilio šerifo biuras. Pareigūnai nurodė, kad vienas incidentą galimai sukėlęs asmuo žuvo. Kol kas lieka neaišku, ar jis šaudė vienas. „Laikykitės itin atokiai nuo įvykio vietos. Vieta šiuo metu nėra saugi. LAIKYKITĖS ATOKIAI“, – teigiama pranešime. Laikraštis „Miami Herald“ nurodė, kad incidentas įvyko vaizdo žaidimų turnyro "Madden NFL 19" metu ir kad žuvo keturi žmonės, o dar 11 buvo sužeisti. Policija nurodo šiuo metu vis dar apieškanti Džeksonvil Landingo rajone esantį pramogų ir apsipirkimo kompleksą, kur įsikūrusiame žaidimų bare vyko turnyras. „Madden“ yra oficialus Nacionalinės futbolo lygos (NFL) vaizdo žaidimas. Policija paragino užrakintose komplekso patalpose esančius žmones likti vietoje ir skambinti numeriu 911. Viena iš turnyre dalyvavusių komandų „ComLexity Gaming“ pranešė, kad jos žaidėjas Drinis Gjoka buvo pašautas į ranką. „Nieko nebepriimsiu kaip savaime suprantamo. Gyvenimas gali būti nutrauktas per sekundę“, – tviteryje pranešė D. Gjoka.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.