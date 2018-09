Jungtinė kovos su terorizmu grupė atlieka tyrimą ir bando nustatyti motyvą, sakė Orlando-Melburno tarptautinio oro uosto atstovė Lori Booker. Nishalas Sankatas iš Trinidado, kuris į JAV atvyko per Kanadą, mokėsi Floridos technikos institute, sakė atstovė ir pridūrė, kad įtariamajam taip pat gresia kaltinimai dėl vizų režimo pažeidimo ir nusikalstamo nusižengimo. Anksti ketvirtadienį prie oro uosto privažiavo automobilis, iš kurio iššokęs vyras peršoko tvorą ir įlipo į oro bendrovės „American Airlines“ lėktuvą „Airbus 321“, stovėjusį priežiūros angare. Lėktuvo virtuvėlėje buvęs avionikos techninis darbuotojas pastebėjo kažkokį šešėlį. „Jis atsisuko ir pasakė: „Kas tu? Parodyk man savo ženklelį“, – spaudos konferencijoje pasakojo L. Booker. Šį ir dar kelis kitus oro uosto darbuotojus ji pavadino didvyriais. Minėtas techninis darbuotojas, padedamas kolegos, sučiupo įtariamąjį ir ištempė jį iš lėktuvo. Jiems kviečiant oro uosto policiją, įtariamasis ištrūko ir bėgo, bet policija maždaug po dviejų minučių jį sulaikė. Po incidento pareigūnai tikrino oro uostą ir įtariamojo automobilį; oro uosto darbas buvo sutrikęs maždaug penkias valandas. Melburnas yra 112 km į pietryčius nuo Orlando.

