Taip pat pranešama, kad dalis žmonių buvo įkalinti po griuvusiu tiltu, kuris pastatytas virš kelio.

Nuotraukose matyti ir prispausti automobiliai. Kaip teigė Floridos greitkelių patrulis Alejandro Camacho, po tiltu buvo sutraiškyti „penki - šeši automobiliai“. Ugniagesiai praneša apie daugybę sužeistųjų.

Universiteto bendruomenė išreiškė užuojautą dėl incidento. „Šiuo metu esame įsitraukę į gelbėjimo darbus bei laukiame daugiau informacijos. Glaudžiai bendradarbiaujame su gelbėtojais bei įvykį mačiusiais ir pirmaisiais jo vietoje atsidūrusiais žmonėmis“, - rašoma universiteto pranešime.

Prabilo ir pirmieji liudininkai. Įvyki mačiusi universiteto studentė CNN pasakojo likus sekundėms iki nelaimės pravažiavusi po tiltu: „Išgirdome didelio smūgio garsą, atsisukome, o tiltas buvo visiškai subyrėjęs. Kažkas paklausė pareigūnės, ar girdėti žmonių balsai iš prispaustų automobilių. Ši papurtė galvą ir atsakė - ne. Medicinos studentai bei gydytojai įvykio vietoje suskubo teikti žmonėms pirmąją pagalbą“.

950 tonų tilto statybos buvo užbaigtos tik praėjusį šeštadienį. Jo statyba buvo pradėta po to, kai 2017 m. rugjūtį automobilis partrenkė kelią kirtusį žmogų. Planuota, kad tiltas stovės ilgiau nei šimtą metų ir galės išlaikyti net penktos kategorijos uraganą.

