4 kategorija 5 kategorijų skalėje yra antra pagal uragano stiprumą. Nacionalinis uraganų stebėjimo centras (NHC) nurodė, kad šis Atlanto uraganas „toliau sparčiai stiprėja“. „Florence“ nešamo vėjo greitis siekia 195 km per val., sakoma NHC pranešime, paskelbtame 19 val. Lietuvos laiku.

