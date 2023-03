„Financial Times“: Rusija žengė itin neįprastą žingsnį

Itin neįprasta tai, kad Rusija šįkart nusprendė panaudoti net šešias hipergarsines raketas „Kinžal“.

Tai itin retos raketos, skirtos kovai su moderniausiomis priešraketinės gynybos sistemomis, per interviu sakė vyresnysis Karališkojo jungtinių tarnybų instituto tyrėjas Justinas Bronkas.

Remiantis neįvardyto šaltinio iš Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, iki karo pradžios Rusija turėjo beveik penkiasdešimt „Kinžal“ raketų. Iki vakarykščio apšaudymo jų buvo panaudota penkiolika. J. Bronkas taip pat mano, kad tokių raketų atsargos Rusijoje neviršija kelių dešimčių.

Tokių itin veiksmingų ir taiklių raketų panaudojimas analitikus atvedė į aklavietę, bet jie vis tiek įvardija tris galimus tokios Rusijos strategijos paaiškinimus.

Pirmiausia, galimas dalykas, kad Rusija siekė sutriuškinti kažkokio konkretaus tikslo apsaugą, nors ir balistines raketas „Iskander M“ sustabdyti ne taip ir paprasta. Antras įmanomas paaiškinimas: gali būti, kad senka rusų „Iskander“ atsargos.

Ir trečias: Rusija viso šio karo metu labai keistai pasirinktiems taikiniams renkasi ginklus, pripažįsta J. Bronkas, o tai gali lemti pernelyg centralizuotas sprendimų priėmimo procesas.

Taip pat, FT duomenimis, Ukraina jau gavo vieną iš Jungtinių Valstijų žadėtų „Patriot“ sistemų, tik kol kas ji dar nedislokuota.

ISW: raketų ataka prieš Ukrainą – propagandos tikslais

Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama Ukrainos miestų apšaudymui įvairių tipų raketomis ir Irano bepiločiais lėktuvais „Shahed 136“ ketvirtadienio naktį. Tai buvo didžiausias apšaudymas nuo 2023 m. pradžios, tačiau instituto analitikai mano, kad jis pirmiausia pasitarnavo kaip propaganda Rusijos vidaus auditorijai.

Ukrainos valdžios institucijos, karą palaikantys „Telegram“ kanalai ir vaizdo įrašai socialinėje žiniasklaidoje leidžia manyti, kad apšaudymo taikiniai daugiausia buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. Tačiau jos ir vėl nepavyko sunaikinti. ISW mano, kad toks apšaudymas nesumenkins ukrainiečių valios priešintis ir nepagerins Rusijos pajėgų padėties frontuose.

Raketas, kurių Ukrainos priešlėktuvinė gynyba negali numušti, Kremlius panaudojo greičiausiai specialiai, kad pasiektų norimų rezultatų Rusijos informacinėje erdvėje, nepaisant tirpstančių raketų „Kinžal“ atsargų, rašo ISW.

Šių atakų V. Putinui prireikė, kad „karą palaikančias ir ultranacionalistines bendruomenes, kurios reikalavo atkeršyti už kovo 2 d. incidentą Briansko srityje“, tęsia analitikai.

Be to, propagandistai buvo nepatenkinti, kad Ukraina per visą žiemą taip ir nesušalo. Pasak ISW analitikų, negalima sakyti, kad naujasis apšaudymas patenkino nepatenkintuosius: jie ėmė reikalauti, kad Rusija iš esmės pakeistų savo požiūrį į taikinių pasirinkimą, nes Ukraina prisitaikė prie dabartinio modelio.