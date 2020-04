Kaip skelbia „CBS News“, JAV kariniam laivynui priklausančiam orlaiviui P-8A per pastarąsias kelias dienas net du kartus sutrukdė Rusijos naikintuvas SU-35. Ir antrasis incidentas vertinamas kaip „nesaugus ir neprofesionalus manevras“, teigiama laivyno išplatintame pranešime.

Laivyno atstovai filmuota incidento medžiaga pasidalijo tviteryje su prierašu: „Rusijos naikintuvas prie mūsų orlaivio priskrido arčiau nei per aštuonis metrus. Abiem įguloms kilo pavojus. Netoleruosime neprofesionalių ir nesaugių kontaktų! Su-35 dideliu greičiu atlieka pavojingą manevrą, orlaivis priartėjo mažiau nei per 8 metrus, tiesiai priešais P-8A, tokiu būdu pastūmėdamas amerikiečių orlaivį į turbulenciją“.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi